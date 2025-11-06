Accidentes de tránsito en Pereira dejan más de 75 víctimas hasta el mes de octubre ( Oficial Caracol Radio )

Pereira

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial en sus últimas cifras sobre muertes por accidente en Risaralda, en los primeros nueve meses del año se presentaron 121 accidentes con personas fallecidas, una cifra que supera por seis casos el mismo periodo del año 2024.

Al desagregar las cifras entregadas por esta Agencia, se estableció que 93 muertes son de hombres y 28 de mujeres y Pereira es el municipio que más casos tiene con 69 decesos, 32 motociclistas, 26 peatones, nueve usuarios de vehículo particular, y dos ciclistas.

Lea también: Huyó de un operativo de tránsito en Dosquebradas y sufrió un accidente; iban a inmovilizar su moto

Lo que coloca a la capital risaraldense en el noveno puesto de las capitales con más muertes por accidentalidad entre los meses de enero y septiembre.

El director de Transito de Pereira, Edwin Quintero, señala que se están realizando campañas de concientización en la ciudad.

“Es un mensaje que nosotros desde Educación Vial en el Instituto le hemos venido dando porque, lastimosamente, el 60% de los accidentes fatales nos los están dejando los motociclistas, trabajando mucho con ellos, concientizándolos para que manejen primero que todo su seguridad vial, porque a la medida que ellos se protejan, pues están cuidando a los demás actores viales."

Le puede interesar: Bus que transportaba funcionarios de la Fiscalía del Chocó, sufrió un accidente en vías de Risaralda

Para el mes de octubre, desde el Instituto de Movilidad de Pereira, señalaron que se presentaron ocho muertes por accidentes de tránsito, aumentando la cifra este año a 77 muertes, 54 hechos atendidos por el Instituto de Movilidad y 23 atendidos por la Dirección de Tránsito y Transporte.

Como dato adicional, entre los nueve primeros meses del año, el día domingo resultó ser el día en que más muertes por accidentes de tránsito se presentaron, en varios de ellos la combinación de alcohol y la conducción fueron los que causaron estos siniestros viales.