Stephen Hawking y una aterradora premonición hace 15 años respecto al Cometa 3I Atlas

Uno de los temas que mayor preocupación genera a nivel mundial son aquellos secretos que se ocultan detrás del cometa 3I Atlas, del cual aún no se tiene la certeza si se trata de un cometa intergaláctico o de un objeto con inteligencia extraterrestre, cuestionamientos que surgen a partir de los inusuales comportamientos que ha evidenciado el objeto desde su llegada a nuestra galaxia.

A día de hoy, se han registrado tan solo tres objetos provenientes de una galaxia ajena a la nuestra (Vía Láctea), sin embargo, el 3I Atlas es el primero que ha presentado comportamientos que se pueden catalogar como ‘inteligentes’, ya sea por la manera en que ha cambiado su velocidad o modificado su trayectoria.

Hace pocos días, la NASA reveló que el próximo 19 de diciembre de este 2025, el 3I Atlas estará en la ubicación más cercana al planeta Tierra, cuando se encuentre a 270 millones de kilómetros de nuestro Planeta, lo que significa una distancia de 1,8 veces la extensión que existe entre nuestro hogar y el Sol.

Stephen Hawking y lo que dijo en su momento sobre los objetos interestelares

Uno de los astrofísicos más importantes en la historia moderna, Stephen Hawking, sigue protagonizando conversatorios sobre los enigmas del espacio y el cosmos, aunque falleció en el año 2018, en medio de la coyuntura del cometa 3I Atlas, una de sus teorías explicadas en el año 2010 ha vuelto a ser relevante.

En aquel año, Hawking se refirió a una posible invasión intergaláctica en medio de un capítulo de la serie documental de Netflix ‘Into the Universe’, allí habló sobre una de las teorías más escalofriantes que se han planteado respecto a la vida extraterrestre, la teoría del ‘bosque oscuro’.

Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual no terminó bien para los nativos americanos. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida inteligente podría evolucionar hasta convertirse en algo con lo que no querríamos encontrarnos — Stephen Hawking en 'Into the Universe'

El científico británico Stephen Hawking (izda), y su hija, Lucy Hawking (dcha), en una conferencia en la Universidad de George Washington, en Washington, Estados Unidos, 21 de abril de 2008 Ampliar

Advertencia sobre el ‘Disco de Oro’ enviado por la NASA

Hawking también advirtió que la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) cometió un error al enviar al espacio el popular ‘Disco de Oro’, un artefacto que deambula por el espacio con información sobre el planeta Tierra, como lo son las coordenadas, videos, fotos y tipos de vida; esta información se encuentra encriptada en 55 lenguajes diferentes, incluidos idiomas antiguos como sumerio, griego antiguo, portugués, cantonés, entre otros, con el propósito de ser comprendido por cualquier civilización inteligente.

El astrofísico reveló que este tipo de información podría llamar la atención de otras civilizaciones que, quizá, puedan no contar con los recursos suficientes en sus planetas, o que se encuentren al límite de estos, y decidan venir a la Tierra a conquistarnos.

Esta es una teoría que se ha planteado en otros escenarios, popularmente conocida como “hipótesis del bosque oscuro”, fue parte del título de una novela de Liu Cixin; esta teoría expone que otras comunidades alienígenas pueden estar escondidas y permanecen en el anonimato por miedo a que civilizaciones avanzadas puedan destruirlos.

Las investigaciones seguirán hasta 2026

Aunque la presencia del cometa 3I Atlas en nuestra galaxia ha causado mucho revuelo entre internautas, la realidad es que las agencias espaciales del mundo han reiterado que no existen señales anómalas asociadas al objeto, lo que permite concluir que se trata de un cometa natural con componentes poco comunes a los que orbitan en la Vía Láctea.

De acuerdo a la NASA y la ESA, las investigaciones seguirán su curso hasta el mes de enero del año 2026, cuando el 3I Atlas ya no sea observable.