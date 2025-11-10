DIAN está rematando casas y apartamentos, hay inmuebles desde los $10 millones de pesos

Es común que diversas entidades financieras aperturen subastas de inmuebles al público, esto en consecuencia de deudas adquiridas por los ciudadanos, quienes tuvieron que sufrir las consecuencias de un embargo o secuestro de bienes, con el tiempo, estos inmuebles terminan quedando en poder de bancos u otras entidades.

Estas subastas, conocidas también como remates judiciales, son realizados por entidades públicas, trátese del Banco Agrario, Bancolombia, Davivienda y otras entidades financieras; entre los inmuebles que pueden estar disponibles destacan las casas, los apartamentos, lotes, fincas, bodegas, entre otros.

Para este mes de noviembre de 2025, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), anunció que algunas propiedades tendrán su proceso de venta en el marco de remate judicial, dentro del catálogo anunciado, se pueden encontrar propiedades, vehículos y otros objetos que podrá consultar más a detalle a través de la página web de ellos.

¿Qué inmuebles están disponibles y cuánto valen?

Entre los inmuebles puestos a disposición por la DIAN destacan algunas propiedades que van desde los $10 millones de pesos colombianos, hasta otras construcciones con cifras mucho más altas; tenga en cuenta que todas estas ofertas fueron tomadas por la entidad luego de un proceso de decomiso y aprehensión.

Garaje en Bogotá D.C.

Descripción del inmueble: Estacionamiento ubicado en la Calle 163 #73-83 en el lugar número 82 de la ciudad de Bogotá.

Precio base de oferta: $10.155.600.

$10.155.600. Fecha de la audiencia: Miércoles 19 de noviembre a las 10:00 a.m.

Lote en Sogamoso, Boyacá

Descripción del inmueble: Terreno de forma regular sin construcciones hechas en el municipio boyacense. Está ubicado en la Carrera 10 #9B-22 Interior 6, con un acceso por la vía Sogamoso-Iza, sector sur.

Precio base de oferta: $43.904.000.

$43.904.000. Fecha de la audiencia: Martes 11 de noviembre a las 9:00 a.m.

Finca en Guasca, Cundinamarca

Descripción del inmueble: Propiedad ubicada en la vereda Santa Barbara del municipio cundinamarqués.

Precio base de oferta: $169.944.600

$169.944.600 Fecha de la audiencia: Miércoles 19 de noviembre a las 3:00 p.m.

Oficina en Bogotá

Descripción del inmueble: Oficina ubicada en la Calle 125 No. 20 - 70 Oficina 601 de Bogotá D.C.

Precio base de oferta: $397.652.850

$397.652.850 Fecha de la audiencia: Jueves 13 de noviembre a las 2:00 p.m.

Casa en Duitama, Boyacá

Descripción del inmueble: Ubicado en la Carrera 37 No. 20 -22 del municipio de Duitama, corresponde a casa de 4 pisos con 468.43 M2 construidos, los cuales se encuentran distribuidos en piso 1, con 149.58 M2, piso 2, con 119.98 M2, piso 3, con 99.94 M2 y piso 4 8.93. M2. La construcción cuenta con espacios amplios para el uso de oficinas y/o de habitación, tiene baño en todos los pisos, zona de parqueadero, terraza y balcón.

Precio base de oferta: $687.922.550

$687.922.550 Fecha de la audiencia: Jueves 27 de noviembre a las 2:30 p.m.

¿Cómo participar en los remates de la DIAN?