¡Atención viajeros! SATENA amplía su cobertura en Barranquilla: aquí le contamos

La aerolínea estatal SATENA anunció la apertura de cuatro nuevas rutas que conectarán a Barranquilla con las ciudades de Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica. Las operaciones se pondrán en marcha a partir del 5 de diciembre con una oferta total de 21 frecuencias semanales.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Aviones bimotores

Los vuelos serán operados con aeronaves ATR-72, de fabricación franco-italiana, con capacidad para 70 pasajeros. Estas aeronaves son utilizadas comúnmente para atender trayectos de mediana distancia en zonas con alta demanda y limitaciones de infraestructura aeroportuaria.

Más beneficios para la ciudad

Esta nueva red aérea busca que Barranquilla continúe consolidándose como centro de conexión estratégica, permitiendo acercar la costa con el interior del país y reduciendo tiempos de viaje para pasajeros y empresarios.

El presidente de la aerolínea, Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, dijo que “Esta expansión marca un nuevo logro para SATENA y para el Caribe colombiano.”

Agregó también que cada nueva ruta representa desarrollo, inclusión y la posibilidad de unir territorios que durante años dependieron de largos desplazamientos terrestres.

Días y horarios de las rutas

Barranquilla–Montería–Barranquilla: 9 frecuencias semanales, de lunes a domingo, con doble vuelo los martes y jueves. Los tiquetes oscilan desde los $171.160 a través de la página web de SATENA y $199.480 en los canales presenciales.

Lunes, miércoles, viernes y sábado

Barranquilla-Montería: 5.50 am

Montería-Barranquilla: 7:30 am

Martes y jueves

Barranquilla-Montería: 5.50 am

Montería-Barranquilla: 7:30 am

Barranquilla-Montería: 3:10 pm

Montería-Barranquilla: 4:45 pm

Domingo

Barranquilla-Montería: 7:00 am

Montería-Barranquilla: 8:35 am

Barranquilla–Valledupar–Barranquilla: 3 frecuencias semanales (martes, jueves y sábado). Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $131.100 a través en página web de SATENA y $159.420 en los canales presenciales.

Barranquilla-Valledupar: 8:55 am

Valledupar-Barranquilla: 10:15 am

Barranquilla–Bucaramanga–Barranquilla: 3 frecuencias semanales. Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $285.800 a través de la página web de SATENA y hasta $314.120 en los canales presenciales.

Lunes

Barraquilla-Bucaramanga: 8:55 am

Bucaramanga-Barranquilla: 10:50 am

Martes

Barraquilla-Bucaramanga: 4:05 pm

Bucaramanga-Barranquilla: 6:00 pm

Miércoles

Barraquilla-Bucaramanga: 12:00 pm

Bucaramanga-Barranquilla: 2:00 pm

Barranquilla–Aguachica–Barranquilla: 3 frecuencias semanales (martes, jueves y domingo). Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $187.330 a través de la página web de SATENA y hasta $215.650 en los canales presenciales.

Martes y jueves

Barranquilla-Aguachica: 11:40 am

Aguachica-Barranquilla: 1:20 pm

Domingo

Barranquilla-Aguachica: 10:00 am

Aguachica-Barranquilla: 2:25 pm

Los tiquetes y horarios actualizados pueden consultarse en www.satena.com