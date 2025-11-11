En los últimos años, la frontera de las ideas en el mundo del entretenimiento se ha hecho cada vez más pequeña, pues aquellas maneras de divertirse en cualquier parte ya se pueden implementar o encontrar en nuestro país; un ejemplo de esto es la cultura asiática, en donde se pueden encontrar supermercados, restaurantes y lugares de ocio especializados en esta parte del planeta.

Aunque para no irse tan lejos, también se puede hacer un análisis de la basta industria del entretenimiento norteamericana, la cual se ha especializado en encontrar un equilibrio entre el comercio y la diversión del público, esto se puede evidenciar en el Super Bowl, con los shows de medio tiempo, o el estilo arquitectónico de los estadios deportivos de Estados Unidos, en los que se pueden encontrar centros comerciales; una modalidad que se ha venido implementando en los escenarios de todo el mundo, inclusive, en Colombia, se ha venido oficializando la remodelación de El Campín de Bogotá y el Atanasio Girardot de Medellín, ambos enfocados en la inauguración de tiendas y restaurantes, además de amplificar el aforo de estos.

De esta manera, es clave la manera en la que Estados Unidos logra fortalecer su economía gracias a las experiencias que ofrecen a las personas, es así como uno de los centros comerciales más emblemáticos de Colombia ha decidido seguir innovando, anunciando hace pocos días la apertura de un parque de diversiones dentro de la zona comercial, generando altas expectativas por poseer una montaña rusa, algo nunca antes visto en nuestro país.

Colombia tendrá un nuevo parque de diversiones con montaña rusa dentro de un Centro Comercial

Tras su apertura el 5 de octubre del año 2018, el centro comercial Viva Envigado se ha consolidado como el complejo comercial más grande de Colombia; con más de 300.000 m² construidos, el lugar acoge a miles de familias quienes desean dejarse sorprender por experiencias gastronómicas, culturales, tecnológicas y, por supuesto, de entretenimiento.

De hecho, Colombia se ha posicionado, junto a México y Brasil, como uno de los tres grandes líderes regionales en desarrollo de parques temáticos y de diversiones, esto dentro del marco de la “economía de la diversión”, por esta razón, Happy City, quien encabeza la iniciativa, anunció un parque de diversiones familiar dentro de un centro comercial.

Una inversión importante para amplificar el parque

La compañía encargada de la construcción invirtió varios millones de dólares para amplificar el parque hasta los 11.000 m², lo que lo convierte en el parque de entretenimiento más grande dentro de un centro comercial jamás visto en Colombia; el proyecto fue desarrollado en conjunto con las firmas internacionales SBF Visa y Sartori Rides, las cuales se han caracterizado por su protagonismo en la fabricación de atracciones mecánicas seguras y de alta calidad.

Cada visita será una aventura inolvidable que transformará la manera de divertirse, ratificando nuestro compromiso con la calidad de vida a través del entretenimiento y la sana recreación — Adriana Mercado, directora de mercadeo de Happy City

Precios y horarios del parque de diversiones

El Happy City de Viva Envigado abre todos los días al público, tenga en cuenta que además de las atracciones ya mencionadas, el parque ofrece los servicios de fiestas infantiles, ventas corporativas y eventos escolares:

Lunes a jueves: 13:00 - 20:00

13:00 - 20:00 Viernes y sábados: 13:00 - 21:00

13:00 - 21:00 Domingos y festivos: 12:00 - 20:00

Respecto a los precios de las diversas atracciones, Happy City ofrece a sus asistentes una tarjeta recargable que se puede adquirir desde $4.000 COP en los puntos de compra del parque, además, esta tarjeta tiene la capacidad de acumular puntos para ser redimidos por premios en la misma tienda.

Para subir a la montaña rusa, el parque aclaró que los niños tendrán que medir al menos 1.10 metros, mientras que el precio de la atracción ronda los $30.000 COP.