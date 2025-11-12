Galán pide al Gobierno Nacional mayor control sobre armas y explosivos tras incidente en Kennedy

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la explosión registrada en la glorieta de la Avenida Américas con Ciudad de Cali fue causada por una granada de fragmentación manipulada por dos habitantes de calle bajo un puente del sector, que murieron.

Por esta razón el mandatario pidió al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional reforzar los controles sobre armas y explosivos en todo el país.

“No es el primer hecho, infortunadamente, que ocurre donde una persona muere manipulando un explosivo. El año pasado nos ocurrió también en Kennedy, donde una persona también manipulando un explosivo murió. Y por eso es importante también hacer una revisión de cómo obtienen ciudadanos explosivos de este tipo, ¿De dónde surgen estos explosivos? ¿Cuál es el mercado alrededor de estos explosivos?“, aseguró el mandatario.

El alcalde Galán aseguró que no es posible que estos artefactos estén en manos de personas equivocadas que no solo ponen en riesgo su integridad sino la de las personas a su alrededor.

“No pueden estar en manos de civiles y por eso es muy importante que a nivel nacional hagamos un esfuerzo para tener mucho más control sobre armas y explosivos que terminan a veces en manos de personas que no deberían tener”, agregó.

#BOGOTÁ | Frente a la detonación de una granada en la localidad de Kennedy que dejó dos personas muertas que al parecer estarían manipulando este artefacto, el alcalde Galán (@CarlosFGalan) confirmó que no se trata de un de un atentado aunque están en investigaciones. Sin… pic.twitter.com/eMUEP5CnKJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2025

¿Qué sucedió en la localidad de Kennedy?

Una fuerte explosión alarmó a los habitantes del suroccidente de Bogotá en la noche de este martes. El hecho se registró en la glorieta de la avenida Américas con Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la detonación habría sido causada por una granada de fragmentación que estaba siendo manipulada por dos habitantes de calle.

El estallido dejó un saldo de una persona muerta y otra herida, quienes fueron remitidas al Hospital de Kennedy para verificar su estado.

“El día de hoy a las 7:15 p.m. aproximadamente, aquí en el puente vehicular conector entre el barrio El Tintal y Patio Bonito, se escuchó una explosión. Las patrullas cercanas acudieron rápidamente al lugar evacuando de manera inmediata a dos ciudadanos habitantes de calle”, aseguró el coronel Álvaro Mora.