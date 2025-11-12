Niño emberá de cinco años cayó del segundo piso en la UPI La Rioja

Bogotá D. C.

La Secretaría de Integración Social informó que el pasado sábado, 9 de noviembre, un niño de cinco años de la comunidad Emberá cayó del segundo piso de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja.

De acuerdo con la entidad, el padre del menor opuso resistencia para su atención en primera instancia. Por tanto, funcionarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) y del equipo de Ciudad Niñez abordaron el caso para activar protocolos de atención.

El niño permanece en el Hospital Santa Clara, donde recibe atención médica y continúa bajo observación tras ser atendido de primeros auxilios.

¿Qué ha pasado con la UPI La Rioja?

Mientras hace seguimiento permanente al caso, además de brindar acompañamiento psicosocial y familiar, la Secretaría de Integración Social reiteró que la UPI La Rioja no cuenta con condiciones adecuadas de habitabilidad, saneamiento ni seguridad.

La entidad asegura que “la Administración Distrital ha ofrecido alternativas dignas y seguras para la reubicación, retorno o integración local de las familias indígenas, priorizando la protección y bienestar de niños, niñas, adolescentes y personas gestantes”.

A propósito, Caracol Radio conoció en primicia que la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía el traslado urgente de los indígenas Emberá de La Rioja a un nuevo espacio que cumpla con los estándares mínimos de dignidad, salubridad y seguridad.

En este sentido, la Personería de Bogotá se acogió a la orden de la Corte aseguró que el traslado de los integrantes de la comunidad deberá realizarse en 15 días a la UPI La Florida, si el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Adolescencia (IDIPRON) certifica que este sitio cuenta con las condiciones adecuadas para recibirlas.

En cuanto al caso del niño que cayó del segundo piso de la UPI, Integración Social ratificó su “compromiso con la garantía de los derechos de la infancia como lo establece el artículo 44 de la Constitución Política”.