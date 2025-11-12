Un muerto y un herido deja explosión en Kennedy: autoridades investigan la causa

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

Una fuerte explosión alarmó a los habitantes del suroccidente de Bogotá en la noche de este martes. El hecho se registró en la glorieta de la avenida Américas con Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la detonación habría sido causada por una granada de fragmentación que estaba siendo manipulada por dos habitantes de calle.

El estallido dejó un saldo de una persona muerta y otra herida, quienes fueron remitidas al Hospital de Kennedy para verificar su estado.

“El día de hoy a las 7:15 p.m. aproximadamente, aquí en el puente vehicular conector entre el barrio El Tintal y Patio Bonito, se escuchó una explosión. Las patrullas cercanas acudieron rápidamente al lugar evacuando de manera inmediata a dos ciudadanos habitantes de calle. Desafortunadamente al llegar al hospital de Kennedy uno de ellos fallece el otro está siendo atendido por parte de los médico”, aseguró el coronel Álvaro Mora.

El laboratorio de criminalística y la Policía de Investigación Criminal acuden al lugar para verificar las condiciones en las que se produjo este hecho.

“Al parecer estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar”, agregó.

Habitantes del sector reportaron alta congestión vehicular mientras se adelantaban las investigaciones pertinentes.