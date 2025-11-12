Desde el Concejo de Bogotá denuncian aumento en los casos de luminarias robadas o vandalizadas

Bogotá D. C.

El concejal del Partido Verde, Leandro Castellanos, compartió que, entre enero de 2024 y junio de 2025, se registran 22.236 luminarias hurtadas o vandalizadas, según datos oficiales de la empresa de energía eléctrica Enel Colombia.

De acuerdo con el cabildante, esto representa un aumento del 400% de estos casos en comparación con los ocurridos entre 2022 y 2023, periodo en el que se reportaron 4.352.

Las localidades en donde se reporta el mayor número de casos, según el concejal, son Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá, Rafael Uribe y Tunjuelito, en su mayoría al sur de la capital.

¿Cuánto cuesta una luminaria hurtada o vandalizada?

Castellanos asegura que se trata de “una ola de vandalismo sin precedentes que ha dejado a Bogotá sumida en la oscuridad y la inseguridad”, que le ha costado un total de $32.244 millones al Distrito en reposición de luminarias hurtadas o destruidas.

“Nos están robando la luz y el Distrito lo permite. Bogotá está pagando millones por un alumbrado que no funciona y que se está perdiendo ante la indiferencia de las autoridades”, dijo el concejal. Según él, en promedio, cada luminaria cuesta $1.459.113.

En este sentido, agregó que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha invertido unos 27 mil millones de pesos entre 2021 y 2025 en iluminación de parques, pese al aumento del número de casos de hurto y vandalización de luminarias.

Señala que en los parques hay 33.607 de las 354.739 luminarias de la ciudad. Sin embargo, más de la mitad no estarían funcionando.

Al respecto, calificó la inversión como un “monumento al despilfarro y la negligencia”: “Es inaceptable que después de tanto dinero invertido, tengamos canchas y parques oscuros, convertidos en escenarios del miedo” apuntó.

Por otro lado, Castellanos relacionó que, en este lapso temporal, se contabilizan 3.191 hurtos a la ciudadanía en estos espacios deportivos de Bogotá.

El concejal del Partido Verde hizo un llamado a las entidades encargadas, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Secretaría de Seguridad, para que aborden la situación.

La UAESP dijo a Caracol Radio que se han implementado estrategias como la edificación de postes de luz más altos con un sistema de seguridad más robusto.