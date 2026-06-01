Mundial de fútbol moverá $1,6 billones en Bogotá: ¿en qué invertirán los ciudadanos?

En menos de 10 días comienza el Mundial y, según la Secretaría de Desarrollo Económico, será uno de los mayores dinamizadores de la economía bogotana durante el año.

De acuerdo con estimaciones de la entidad, el torneo tendría un impacto cercano a $1,6 billones sobre el PIB de la ciudad durante el segundo y tercer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el aumento del consumo de los hogares y el movimiento económico alrededor de los partidos de la Selección Colombia.

Según las proyecciones, Bogotá registraría un aumento de $377 mil millones en las ventas durante el Mundial, especialmente en categorías asociadas al consumo típico de los partidos: televisores, equipos de sonido, comidas y bebidas.

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Datos del DANE muestran que durante las jornadas de eliminatorias disputadas en septiembre de 2025 las ventas de televisores y equipos de sonido crecieron 22% anual, casi tres veces más que el promedio del comercio minorista en estos productos, qué fue de 8,4%.

“Las proyecciones muestran que el Mundial funciona como un acelerador temporal de la actividad económica urbana. Este tipo de eventos incrementa simultáneamente la demanda en comercio, gastronomía, movilidad, turismo y plataformas digitales. Lo relevante es que ese movimiento económico se distribuye en actividades cotidianas donde participan miles de hogares y negocios”, dijo Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La expectativa de la ciudad es que durante los partidos de la Selección Colombia las ventas de televisores, alimentos y bebidas registren incrementos entre 30% y 50%, según estimaciones de Fenalco. El impacto económico del Mundial también se sentiría en plataformas digitales, servicios de movilidad y compras.

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Entre tanto, para el partido de despedida de la Selección Colombia en El Campín, las proyecciones indican que cada persona que participe en actividades relacionadas con el encuentro, como verlo en bares, restaurantes, gastrobares, centros comerciales o reuniones familiares, gastaría en promedio $116.357 durante la jornada. El dato refleja cómo un solo partido tiene la capacidad de activar simultáneamente múltiples sectores de la economía bogotana, incluso fuera del estadio.