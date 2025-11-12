Galán pide reactivar campaña de estrellas en la vía ante el alza de siniestros fatales en Bogotá

Carlos Fernando Galán y estrella negra en la vía. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Concejo de Bogotá

Bogotá D. C.

El alcalde mayor Carlos Fernando Galán dijo que le propuso al Gobierno que se reactive la campaña de estrellas negras en las vías ante el alza de siniestros graves en Bogotá.

Este mensaje viene un día después del fallecimiento de una menor de 15 años atropellada por un taxista ebrio en la localidad de San Cristóbal en un accidente por el que hay 10 personas más gravemente heridas.

Cabe señalar que pocas horas después de que se conociera el fallecimiento de la menor, Galán hizo este llamado para retomar “la campaña de las estrellas negras”, como un esfuerzo para salvar vidas y generar conciencia.

El alcalde apuntó que es apenas una de las múltiples iniciativas a desarrollar para atender la problemática, porque según indica, “se nos está volviendo paisaje que todos los días mueran personas en las calles por accidentes viales y eso no puede suceder”.

Dice que estos accidentes son evitables e insiste en que dependen de reducir la velocidad en las vías. Además de esta campaña, Galán aseguró que fortalecerán los controles en la ciudad, pero subrayó que “vamos a hacer además campañas que esperamos sean efectivas y que le den conciencia a la gente”.

Estrellas en las vías de Bogotá y todo el país: Galán ante siniestros graves en la capital

Galán aseguró que llevó la propuesta al Gobierno nacional a través de Asocapitales, con la intención de que se reactive la estrategia en las ciudades de todo el país.

Cabe recordar que la campaña original se lanzó en 2003 durante el mandato de Antanas Mockus en un contexto de accidentalidad vial similar en cuanto a la indignación que han ocasionado, por ejemplo, los siniestros de un taxista que atropelló, al menos, a 11 personas el sábado pasado en San Cristóbal, y de otro conductor de un auto que también chocó a algunos motociclistas y luego murió linchado.

El objetivo de esta campaña es reducir la siniestralidad creando conciencia por medio de estrellas negras pintadas en el lugar exacto donde ocurrió un accidente vial que resultó en una muerte.

Más de 20 mil accidentes con lesionados o fallecidos desde el 2024 en Bogotá

A corte de finales de septiembre, de acuerdos con los datos del anuario de siniestralidad vial de la Secretaría de Movilidad, se registran 8.610 accidentes con lesionados o fallecidos en 2025.

Justamente, Kennedy es la localidad en la que más accidentes se reportan: un 13% de estos casos ocurrieron allí. Le siguen Suba, Engativá y Fontibón.

Cabe agregar que en 2024 se contabilizaron 12.940 siniestros graves en la capital.