Nuevo reporte de salud de menor de 7 años arrollado por un taxista en el sur de Bogotá

Este es el estado de salud de los menores de edad arrollados por un taxista ebrio en Bogotá

El Hospital Santa Clara informó sobre el estado de salud de Juan Martín Arturo Torres, el menor de 7 años que resulto herido en este accidente que dejo otras 10 personas lesionadas.

“Los pacientes reciben seguimiento clínico continuo y acompañamiento psicosocial, en un proceso de atención integral y humanizada”, aseguran en el comunicado.

La Subred Centro Oriente aseguró que Juan Martín permanece en estado crítico recibiendo todo el tratamiento pertinente a su estado de salud.

Asimismo, precisaron que la menor de 12 años se encuentra hospitalizada, ya se encuentra estable y recibe acompañamiento integral por parte de los equipos de salud mental, en el marco del proceso de duelo familiar, tras el fallecimiento de su hermana de 15 años, Karol Stephania Arturo Torres, quien murió la tarde del martes 11 de noviembre a causa del accidente.

En cuanto a Kevin, un hombre de 27 años, quien ingresó el lunes 10 de noviembre por el servicio de urgencias del Hospital La Victoria, continúa con manejo especializado tras ser remitido al Hospital Santa Clara.

Cabe destacar que el conductor identificado como José Eduardo Chalá de 56 años que arrolló a estas 11 personas se encontraba en estado de ebriedad. El hombre aceptó los cargos por homicidio agravado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas.