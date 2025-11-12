Funcionarios del Gob. Petro: siete de doce denunciados por acoso o violencia siguen en sus cargos

Las denuncias por acoso, maltrato o violencia presentadas contra miembros del Gobierno se encuentran en distintas etapas de investigación. Sin embargo, varios casos derivaron en renuncias o suspensiones, siete funcionarios denunciados mantienen su posición o vínculos con el Ejecutivo.

Mapa de denuncias dentro del Gobierno incluye ministros, directores, diplomáticos y congresistas

El caso más visible es el de Armando Benedetti, actual ministro del Interior y exembajador en Venezuela, denunciado por su exesposa en julio de 2024 por violencia verbal y amenazas con un cuchillo. Pese a que la Fiscalía abrió una investigación, la Cancillería cerró el caso sin informar resultados. Su nombramiento fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos y por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien advirtió que su llegada representaba un riesgo para los derechos de las mujeres.

Asimismo, otras figuras públicas permanecen en sus funciones, como Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos – RTVC, quien cuenta con múltiples denuncias por acoso sexual, laboral y maltrato, además de una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su exesposa. Según Volcánicas, los casos permanecen activos, pero Morris continúa al frente de la entidad estatal.

Funcionarios activos con denuncias por violencia

Entre los funcionarios activos, figuran Alex Flórez Hernández, senador del Pacto Histórico, quien obtuvo 63,995 votos en la Consulta del Pacto, ha sido investigado por violencia intrafamiliar agravada contra su expareja entre 2020 y 2021, y suspendido seis meses por decisión de la Corte Suprema; Cristóbal Padilla Tejeda, director de Colombia Compra Eficiente, denunciado por violencia física y lesiones personales por su expareja, quien presentó fotografías y valoraciones médicas como evidencia; y Julián Flórez, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, con denuncias por acoso sexual que permanecen en revisión ante la Procuraduría General de la Nación, sin que ello haya implicado su retiro del cargo.

A ellos se suma Víctor de Currea-Lugo, nominado a embajador en Emiratos Árabes, denunciado por cinco mujeres por acoso sexual y un intento de violación. Aunque renunció antes de asumir el cargo, ha acompañado al presidente en actos oficiales, lo que ha generado cuestionamientos sobre su presencia en la delegación oficial.

El séptimo caso es el de Tamara Ospina Posse, exviceministra de las Mujeres, señalada por acoso laboral, agresión física y discriminación racial. Entre marzo y julio de 2024 se conocieron al menos 14 denuncias ante la Procuraduría, la Defensoría y el Ministerio de Igualdad. Renunció el 10 de julio de 2024, tras la crisis institucional en esa cartera, la funcionaria fue reintegrada temporalmente al Ministerio de Igualdad antes de su salida definitiva en julio de 2024.

Otros cinco funcionarios —Daniel Garcés Carabalí, Nelson Lemus Cruz, Diego Cancino Martínez, Andrés Hernández y Daniel Mendoza Leal— renunciaron o no asumieron los cargos luego de hacerse públicas las denuncias por acoso o violencia en su contra. En todos los casos, las salidas se produjeron tras la exposición pública de las denuncias, sin que mediara una decisión administrativa o sanción disciplinaria formal.

Radiografía de las denuncias por acoso y violencia dentro del Gobierno Petro

Nombre Cargo Fecha de la denuncia Resumen del caso ¿Se mantiene en el cargo? Cristóbal Padilla Tejeda Director de Colombia Compra Eficiente (CCE) Junio 2025 Denunciado por violencia física y lesiones personales por su expareja, quien presentó pruebas médicas y fotográficas. Ambos se denunciaron mutuamente. Sí. Continúa en el cargo; proceso en curso. Daniel Garcés Carabalí Exembajador de Colombia en Ghana Febrero 2025 Señalado por violencia física, psicológica, económica y sexual por su expareja. La Fiscalía le imputó cargos por violencia sexual e intrafamiliar. No. Renunció en marzo de 2025; luego vinculado a la ANT. Nelson Lemus Cruz Exviceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos (Min. Igualdad) Febrero 2025 Denunciado por acoso sexual por una funcionaria que renunció denunciando hostigamiento. No. Presentó su renuncia. Mauricio Lizcano Exministro TIC (ex Dapre, expresidente del Senado) 2016 / divulgado 2023 Acusado de acoso sexual a una joven cuando presidía el Senado. Negó los hechos; no hubo denuncia formal. No. Renunció en enero de 2025. Alex Flórez Hernández Senador del Pacto Histórico Julio 2024 Investigado por la Corte Suprema por violencia intrafamiliar agravada. Fue suspendido seis meses. Sí. Continúa en el cargo tras la suspensión. Armando Benedetti Ministro del Interior / exembajador en Venezuela Julio 2024 Denunciado por su exesposa por violencia verbal y amenaza con cuchillo. La Fiscalía abrió investigación; Cancillería cerró el caso sin informar resultados. Sí. Mantiene el cargo en el Gobierno. Tamara Ospina Posse Exviceministra de las Mujeres (Min. Igualdad) Marzo–julio 2024 Acusada de acoso laboral, agresión física y discriminación racial. Al menos 14 denuncias ante Procuraduría y Defensoría. No. Renunció el 10 de julio de 2024. Diego Cancino Martínez Exviceministro del Interior / candidato a presidente de la SAE Octubre 2024 Denunciado por acoso sexual a una contratista; otras denuncias en redes. No. No asumió el cargo en la SAE. Julián Flórez Director de Hidrocarburos – Min. Minas y Energía 2024 Denunciado por acoso sexual cuando fue coordinador de Downstream. Caso en revisión en Procuraduría. Sí. Permanece mientras avanza la investigación. Daniel Mendoza Leal Nombrado embajador en Tailandia (designado, no posesionado) Junio 2024 Cuestionado por publicaciones misóginas y alusiones a violencia sexual en redes sociales. No. Renunció antes de posesionarse. Andrés Hernández Excónsul de Colombia en México 2024 Denunciado por acoso laboral, acoso sexual y estafa por exfuncionarias. No. Consejo de Estado anuló su nombramiento. Víctor de Currea-Lugo Nominado a embajador en Emiratos Árabes Enero 2023 Cinco mujeres lo denunciaron por acoso y abuso sexual; un caso de intento de violación. No. Renunció antes de asumir, aunque ha participado en actos oficiales. Hollman Morris Gerente del Sistema de Medios Públicos – RTVC 2019, 2024 Múltiples denuncias por acoso sexual, laboral y violencia intrafamiliar. Casos activos según Volcánicas y La Casa de la Mujer. Sí. Permanece al frente de RTVC.

¿Qué sucede con los casos de acoso y violencia?

En Colombia, el 99 % de los casos de acoso sexual permanecen sin resolución judicial y el 78 % de los feminicidios siguen impunes, según la Red Nacional de Mujeres. Estas cifras evidencian una estructura de impunidad que no solo afecta a la justicia, sino también involucra a las instituciones que deberían promover la justicia y rectitud.

Durante la campaña presidencial, Gustavo Petro prometió un gobierno “feminista y garante de derechos”, con prioridad en la protección de las mujeres. Sin embargo, las denuncias dentro de su administración muestran una distancia entre el discurso de campaña y la práctica.

A pesar de los reiterados compromisos del Gobierno con la igualdad y la erradicación de la violencia de género, la continuidad de funcionarios denunciados debilita su legitimidad ante las víctimas y la ciudadanía. Las investigaciones avanzan lentamente sin resultado y, en la mayoría de los casos, no se han adoptado medidas preventivas ni sancionatorias en las instituciones.

El resultado es un cuadro que revela una contradicción de fondo: un gobierno que iza la bandera del ‘feminismo’ y ‘cambio’, pero que mantiene silencio frente a las denuncias y conserva en funciones a hombres y mujeres cuestionados por actos de acoso o violencia, mientras la ciudadanía espera verdaderas acciones en contra de la materia.