Procuraduría investiga funcionario Julián Flórez de MinMinas por presunta participación en política
Al parecer el funcionario estaba haciendo campaña a favor del precandidato presidencial Daniel Quintero
Caracol Radio conoció el documento con el que la Procuraduría General abrió una investigación por presunta participación en política y presunto acoso por parte de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, en especial de la dirección de Hidrocarburos.
La investigación se hace a raíz de una publicación del partido Cambio Radical en la que se evidenciaría que el director de Hidrocarburos, Julián Flórez, estaría haciendo campaña a favor de Daniel Quintero.
Además, se le acusa de presunto acoso mientras estuvo en Ecopetrol.
Respecto a la participación en política, habría unos estados de WhatsApp en los que Flórez compartió publicaciones de Quintero, pese a que como funcionario público no puede hacer campaña.
Esta indagación del Ministerio Público tiene como objetivo identificar o individualizar a los responsables de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con participación o intervención en política.
Para ello, se decretan varias pruebas.
- Solicitar al Ministerio de Minas y Energía una relación de funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos entre 2024 y 2025, con sus datos personales, cargos y tiempo de servicio.
- Pedir copias de quejas y/o denuncias por acoso laboral o sexual presentadas contra funcionarios de dicha dirección en los mismos años.
- Solicitar apoyo técnico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para buscar, obtener y preservar la publicación original de Cambio Radical en redes sociales y toda la información relacionada, describiendo perfiles y contenidos.