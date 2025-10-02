Procuraduría investiga funcionario Julián Flórez de MinMinas por presunta participación en política

Caracol Radio conoció el documento con el que la Procuraduría General abrió una investigación por presunta participación en política y presunto acoso por parte de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, en especial de la dirección de Hidrocarburos.

La investigación se hace a raíz de una publicación del partido Cambio Radical en la que se evidenciaría que el director de Hidrocarburos, Julián Flórez, estaría haciendo campaña a favor de Daniel Quintero.

Además, se le acusa de presunto acoso mientras estuvo en Ecopetrol.

Respecto a la participación en política, habría unos estados de WhatsApp en los que Flórez compartió publicaciones de Quintero, pese a que como funcionario público no puede hacer campaña.

🚨 El sr. @julianflorezqu1, despedido de @ECOPETROL_SA por filtrar info y señalado por acoso en 2024, hoy es Director de Hidrocarburos. Importo ⛽️ contra la ley. Y ahora, siendo funcionario publico, le hace campaña a @QuinteroCalle y @GustavoGarcia_F en Whatsapp 🫠. ¿Impunidad? pic.twitter.com/nLiSgV1ti5 — Cambio Radical (@PCambioRadical) October 1, 2025

Esta indagación del Ministerio Público tiene como objetivo identificar o individualizar a los responsables de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con participación o intervención en política.

Para ello, se decretan varias pruebas.