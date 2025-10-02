Justicia

Procuraduría investiga funcionario Julián Flórez de MinMinas por presunta participación en política

Al parecer el funcionario estaba haciendo campaña a favor del precandidato presidencial Daniel Quintero

Caracol Radio conoció el documento con el que la Procuraduría General abrió una investigación por presunta participación en política y presunto acoso por parte de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, en especial de la dirección de Hidrocarburos.

La investigación se hace a raíz de una publicación del partido Cambio Radical en la que se evidenciaría que el director de Hidrocarburos, Julián Flórez, estaría haciendo campaña a favor de Daniel Quintero.

Además, se le acusa de presunto acoso mientras estuvo en Ecopetrol.

Respecto a la participación en política, habría unos estados de WhatsApp en los que Flórez compartió publicaciones de Quintero, pese a que como funcionario público no puede hacer campaña.

Esta indagación del Ministerio Público tiene como objetivo identificar o individualizar a los responsables de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con participación o intervención en política.

Para ello, se decretan varias pruebas.

  • Solicitar al Ministerio de Minas y Energía una relación de funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos entre 2024 y 2025, con sus datos personales, cargos y tiempo de servicio.
  • Pedir copias de quejas y/o denuncias por acoso laboral o sexual presentadas contra funcionarios de dicha dirección en los mismos años.
  • Solicitar apoyo técnico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para buscar, obtener y preservar la publicación original de Cambio Radical en redes sociales y toda la información relacionada, describiendo perfiles y contenidos.

