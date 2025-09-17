Presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Juan Carlos Florián como ministro de igualdad

La polémica por el nombramiento de Juan Carlos Florián parece no terminar, y ahora continúa con la presentación de su renuncia al Ministerio de la Igualdad.

#POLÍTICA Juan Carlos Florián presentó su renuncia al Ministerio de la Igualdad, ante la medida solicitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



Juan Carlos Florián presentó su renuncia ante la medida solicitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien solicitó su suspensión provisional para estudiar la denuncia por un presunto incumplimiento de la ley de cuotas.

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia, y ubicó a Angie Rodríguez, actual directora administrativa de Presidencia, como encargada de la cartera.

¿Por qué renunció Juan Carlos Florián?

El nombramiento de Juan Carlos Florián ha generado varios comentarios, porque con su llegada al gobierno Petro estaría faltando la paridad. No obstante, el ahora exministro se identifica una persona de “género fluido”.

“He sido una persona marica , soy una marica y seguiré siendo una marica. Y además bien marica. Ser una marica fue un insulto y nos costó vidas y la hemos estando resignificado. Hoy es más que una identidad de género en espacios de defensa de nuestros derechos e incluso en ámbitos institucionales”, puntualizó.