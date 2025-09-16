“Hay una deuda de este gobierno con las mujeres, el progresismo debe ser feminista”: Susana Muhamad

Durante el debate de precandidatos presidenciales “El Gran Reto” de 10AM, Susana Muhamad, se refirió a la gestión del presidente Gustavo Petro frente al feminismo y afirmó que hay una deuda de este gobierno con las mujeres.

La precandidata resaltó que propone construir un gobierno feminista y ambientalista, en el que el 51% de la población de este país pueda desarrollar todas sus capacidades y aportarle a la sociedad en igualdad de condiciones, como el otro 50%.

Además, destacó la importancia de que el gobierno debería tener unos indicadores de transformación de la igualdad de la participación de las mujeres en todas las instancias de la sociedad, como indicador estratégico y prioritario.

“El machismo termina arrinconando y sacando a las mujeres, porque la voz política de nosotras no es valorada con la misma fuerza” afirmó la precandidata.

Le puede interesar: “Daniel Quintero es un oportunista de este proyecto, su lugar era en el Frente Amplio”: Bolívar

Progresismo y la lucha feminista

Dentro del debate, Muhamad enfatizó que hay una incomodad en todos los sectores políticos cuando se habla de feminismo, razón por la que el progresismo, un proyecto enfocado en la justicia social y la equidad, no puede ignorar una de las mayores inequidades históricas, “la primacía de hombres sobre mujeres en la sociedad”

Lea también: Es ilegal: Precandidatos del Pacto Histórico respaldan a Petro tras la descertificación de EE.UU.

La precandidata Carolina Carolina Corcho, quien también se encontraba dentro del debate, afirmó que este gobierno realizó una reforma laboral y pensional con enfoque de género.

En este orden de ideas, Corcho destacó que el gobierno de Gustavo Petro presentó el Ministerio de Igualdad y Equidad, que tumbó la Corte Constitucional y que para su gobierno volverá a sacar adelante para avanzar con un sistema del cuidado, en el cual las mujeres aportan el 20% a la economía, por medio de la atención a los niños y personas de la tercera edad.