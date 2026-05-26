Elecciones 2026: ¿Habrá restricción de parrillero el 31 de mayo? Esto dice el decreto 0188

En Colombia, el próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo una nueva jornada electoral donde los colombianos podrán elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República, para el periodo 2026-2030.

Por ello, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, expidió el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, que tiene como finalidad establecer restricciones como lo serían la ley seca, el cierre de las fronteras del territorio y diferentes normas en materia de transporte, a su vez que prohíbe la difusión de encuestas de carácter político, entre otros lineamientos que contempla el decreto ya mencionado.

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¿Habrá restricción de parrillero durante las elecciones presidenciales 2026 en Colombia?

Sin embargo, dicha normativa no establece la restricción de parrillero para las motocicletas durante los próximos comicios presidenciales, aunque es importante señalar que los alcaldes o gobernadores cuentan con la autonomía de imponer esta medida durante la jornada si lo consideran necesario.

También es necesario recordar que las autoridades, bajo el decreto expedido en febrero (0188), también tienen la capacidad de restringir o establecer la no circulación de vehículos de todo tipo.

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“ARTÍCULO 18. Tránsito de vehículos automotores y de transporte fluvial. Los gobernadores y/o los alcaldes, de conformidad con lo recomendado en los respectivos consejos departamentales y municipales de seguridad o comités de orden público, podrán restringir la circulación de vehículos automotores, embarcaciones, motocicletas o de estas con acompañantes, durante el período que se estime conveniente, con el único objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público.”

Hasta el momento, ninguna de las ciudades principales ha anunciado la activación de esta medida; no obstante, es probable que se aplique como en años anteriores.

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¿Cuál será el horario de la ley seca durante las elecciones presidenciales 2026?

Según el decreto de la ley seca, se aplicará entre las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 de la tarde del lunes 1 de junio.

Durante este periodo de tiempo quedará totalmente prohibida tanto la comercialización como el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales.

Dicha normativa tiene la finalidad de garantizar una jornada electoral tranquila y sin alteraciones del orden público en todo el territorio nacional.

La normativa también añade que los alcaldes y gobernadores, en caso de ser necesario, podrían ampliar dichos horarios.

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