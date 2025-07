Preocupante panorama de violencia basada en género en Barbosa: 175 casos registrados durante 2024

Antioquia

Barbosa, el único municipio del norte del Valle de Aburrá con mayor población rural que urbana, enfrenta una alarmante situación en materia de violencias basadas en género. Durante el 2024 se registraron 175 casos, según datos del Observatorio Nacional de Violencias de Género.

El informe, detalla que entre los hechos reportados hay 88 casos de violencia física, 50 de violencia psicológica, 36 de violencia sexual y uno de negligencia y abandono. Estas cifras reflejan no solo la persistencia de las agresiones, sino también las profundas desigualdades que enfrentan las mujeres, especialmente en contextos rurales y de alta vulnerabilidad.

El análisis señala que las mujeres adultas entre los 29 y 59 años son las más afectadas, representando el 49,14 % de los casos. Les siguen las jóvenes de 18 a 28 años (22,29 %), adolescentes (13,71 %), adultas mayores (8,57 %) y niñas en primera infancia. También se identificó que al menos seis víctimas son mujeres venezolanas, lo que evidencia la urgencia de una atención con enfoque diferencial hacia población migrante.

“Estas violencias están profundamente ligadas a estructuras sociales, económicas y políticas que perpetúan la desigualdad de género. Las políticas públicas deben reconocer las necesidades específicas de las mujeres en cada etapa de su vida”, señaló el colectivo.

Alerta por presunto abusador que se hace pasar por mototaxista

El colectivo, Mujeres en Pie de Lucha encendió las alarmas sobre un presunto agresor sexual que se hace pasar por mototaxista y estaría abordando a mujeres para llevarlas a zonas apartadas y abusar de ellas.

Yurani Alzate, vocera de la organización, afirmó: “hemos recibido denuncias de mujeres víctimas de un sujeto que se hace pasar por mototaxista y las lleva hacia un sector rural conocido como Pereira-Popalito. Allí, en un puente sin cámaras, se han cometido los abusos. Ya hay al menos cinco casos conocidos y cuatro en proceso en la Fiscalía”.

Alzate denunció además la falta de acción institucional: “La administración municipal sabe que esto está sucediendo y no había hecho ni dicho nada. No tenemos directora de género, no hay recursos ni personal capacitado, y eso lleva a que las mujeres sean revictimizadas cuando se atreven a denunciar”.

A raíz de esta situación, la organización emitió recomendaciones de seguridad, como evitar viajar solas en mototaxi, verificar la identidad del conductor, compartir ubicación en tiempo real y reportar cualquier situación sospechosa.

La situación se agrava por la ausencia de liderazgo institucional en temas de género. Aunque Barbosa cuenta con una política pública, esta no cuenta con implementación ni personal capacitado.

La personera municipal, Kelly Johana López, manifestó su preocupación por el panorama: “Es urgente que se tomen medidas integrales. No basta con contar los casos; se requiere voluntad política, inversión social y articulación interinstitucional para proteger a las mujeres, especialmente a las más invisibilizadas: las rurales, las migrantes, las niñas. Desde la Personería seguiremos vigilando y exigiendo que el enfoque de género se convierta en una prioridad real para la administración”.

La cifra de casos registrados en Barbosa durante 2024 es un llamado contundente a actuar con firmeza. Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos insisten en que solo un enfoque de derechos humanos, territorial y de justicia social permitirá enfrentar estas problemáticas estructurales que siguen marcando la vida de cientos de mujeres en el municipio.