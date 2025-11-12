Grupo Éxito reporta utilidades por $383 mil millones y crecimiento del 29% en su EBITDA durante 2025

Medellín, Antioquia

Grupo Éxito presentó resultados financieros sólidos al cierre del tercer trimestre de 2025, con una utilidad neta consolidada de $383 mil millones en los primeros nueve meses del año y $143 mil millones en el tercer trimestre, consolidando una recuperación frente a las pérdidas registradas en el mismo periodo de 2024.

Los ingresos consolidados llegaron a $15,8 billones de pesos a septiembre, con un crecimiento del 4,4 % sin efecto de tasa de cambio. De este total, la operación en Colombia aportó el 78,3 % de los ingresos, con un incremento del 4,6 %, mientras que Uruguay representó el 18,6 % y Argentina el 3,1 %.

El EBITDA recurrente consolidado alcanzó $1,2 billones de pesos, con un crecimiento del 29 % y un margen del 8 %, impulsado por una gestión eficiente de costos y gastos. En el tercer trimestre, el EBITDA fue de $448 mil millones, un 30,9 % más que en el mismo periodo del año pasado.

“El compromiso de Grupo Éxito es crear valor que perdure, acompañando el desarrollo de las personas, las familias y los territorios donde estamos presentes. Los resultados de este tercer trimestre reflejan disciplina, coherencia y confianza en nuestra estrategia”, afirmó Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito.

Por su parte, Fernando Carbajal Flores, vicepresidente financiero, destacó que “el Grupo mantiene tendencias positivas en el crecimiento de ingresos, la optimización de gastos y la generación de márgenes en expansión. La prioridad sigue siendo crecer de manera sostenible y fortalecer el ecosistema de negocios”.

Colombia lidera los resultados del Grupo

El país continúa siendo el principal motor del conglomerado. En el acumulado del año, las ventas en Colombia alcanzaron $11,4 billones, con un crecimiento del 4,7 %, mientras que en el tercer trimestre sumaron $3,9 billones, un 4,3 % más que en 2024.

El segmento de no alimentos fue el de mayor dinamismo, con un aumento del 9,1 %, seguido por la categoría de alimentos, que creció 2,5 %. Los canales digitales representaron el 14,6 % de las ventas, con más de $576 mil millones en transacciones.

En el negocio inmobiliario, los centros comerciales Viva Malls registraron un crecimiento del 12,4 % en ingresos, con un nivel de ocupación del 97 % y un margen EBITDA del 76,3 %.

“En Colombia las ventas a septiembre alcanzaron $11,4 billones, con un crecimiento del 4,7 %. Ya se han reconvertido 40 almacenes hacia las marcas Éxito y Carulla, con un incremento del 6,8 % frente a su marca origen. Las estrategias comerciales como los productos InSUPERables e ImPRECIOnantes han impulsado las ventas y fortalecido la fidelidad del cliente”, indicó Carlos Mario Giraldo, gerente de Grupo Éxito Colombia.

Operaciones internacionales

En Uruguay, los ingresos crecieron 3,7 % excluyendo efecto cambiario, impulsados por el formato Fresh Market, con un aumento del 6,1 %, y por las ventas omnicanal, que subieron 4,2 %. El margen EBITDA se ubicó en 11,5 %, equivalente a $111 mil millones.

En Argentina, el negocio inmobiliario creció 13,9 % en el trimestre, compensando parcialmente la caída del retail por efecto de la devaluación. Los ingresos del país austral disminuyeron 56,4 % medidos en pesos colombianos.