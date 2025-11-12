¿Alcalde de Tunja, desalojará a la Personería del edificio municipal?

Personero de Tunja advierte que la entidad deberá entregar su sede por orden de la Alcaldía

Tunja

El personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona, advirtió que la entidad deberá entregar su actual sede este miércoles por orden de la Alcaldía Municipal, pese a que según explicó no existen recursos presupuestales para reubicar las oficinas ni garantizar un espacio adecuado para el trabajo del Ministerio Público.

“Intenté que se diera una alternativa diferente a la entrega de la oficina, pero ya me confirmaron que definitivamente debo hacer las diligencias para entregarla. Es una situación muy compleja, porque si bien la Ley 136 establece que la Personería tiene presupuesto y autonomía, también hay que decir que este presupuesto no es ilimitado”, señaló Villabona.

El funcionario explicó que el presupuesto de la Personería está condicionado al 1,7 % de los ingresos de libre destinación del municipio, lo que impide asumir gastos adicionales. “El 95 % de los recursos se destinan a nómina, y ni siquiera es suficiente. Tengo dos delegados vacantes que no he podido contratar y una asistente de despacho que nunca he podido nombrar por falta de presupuesto”, agregó.

Villabona también cuestionó que la Alcaldía solo haya prorrogado el comodato de la sede por un año, cuando históricamente se renovaba por cuatro.

“El año pasado solicité la renovación por cuatro años, como siempre se ha hecho, pero me dijeron que la orden del alcalde era solo por uno. Eso me pareció muy extraño”, afirmó.

El personero destacó que la entidad atiende un alto volumen de solicitudes y denuncias ciudadanas.

“En lo que va corrido del año hemos recibido más de 30.000 radicados entre quejas, denuncias y peticiones. Atendemos temas de salud, servicios públicos, discapacidad, víctimas del conflicto, violencia intrafamiliar y muchas otras problemáticas. Si el Estado funcionara perfectamente, entidades como la Personería no tendrían tanta relevancia”, puntualizó.

Frente a la posible pérdida del espacio, Villabona aseguró que seguirán trabajando por la comunidad, incluso si deben hacerlo sin sede.

“Si es necesario, estaremos en las calles recibiendo las peticiones. La tarea no depende del lugar donde nos sentemos, sino del compromiso con los ciudadanos”, manifestó.

Finalmente, el personero de Tunja señaló que el procurador general de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en cabeza de la defensora regional Luisa Martínez, ya fueron informados sobre la situación para evitar mayores afectaciones institucionales.

“Esto no es un tema personal. No es contra mí, Andrés Villabona, sino contra la comunidad y contra la institucionalidad. Es un acto de irrespeto hacia las entidades del Ministerio Público”, concluyó.