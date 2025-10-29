Alcaldía de Tunja ordena desalojo de la Personería y desata tensión institucional

El Personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona, señaló que las amenazas contra la funcionaria que han registrado desde hace algunas semanas / Foto: Caracol Radio.

La Alcaldía de Tunja ordenó a la Personería Municipal desocupar las oficinas que ocupa desde hace más de seis décadas en el Palacio Municipal. La notificación, emitida por la Secretaría Administrativa, establece el 12 de noviembre como fecha límite para entregar el espacio, tras la decisión de no renovar el contrato de comodato.

El personero Nelson Andrés Villabona calificó la medida como una decisión arbitraria y políticamente motivada. «...Nos quieren sacar del edificio donde históricamente ha funcionado la Personería. No tenemos recursos para arrendar otro espacio y esto afecta la atención a la ciudadanía...», advirtió el funcionario en entrevista con Caracol Radio Tunja.

Villabona también alertó que la medida puede interpretarse como una forma de presión institucional. «...Esta decisión rompe el equilibrio entre los entes de control y la administración municipal. Hemos tramitado múltiples quejas ciudadanas contra la Alcaldía, y ahora nos notifican que debemos salir...», señaló.

Ante la controversia, la Procuraduría General de la Nación expresó su respaldo a la Personería e indicó que revisará el caso para garantizar su autonomía. Mientras tanto, sectores sociales y veedores ciudadanos pidieron al alcalde reconsiderar la decisión, recordando que la Personería cumple un rol esencial en la vigilancia del poder local y la defensa de los derechos ciudadanos.