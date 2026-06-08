Más de 30.000 fieles acompañaron la solemne procesión de Nuestra Señora del Milagro en Tunja

La celebración reunió a cerca de 30.000 personas en la Plaza de Bolívar y congregó además a miles de peregrinos en el Santuario de El Topo, en una jornada marcada por la fe, la tradición y el encuentro de la comunidad alrededor de una devoción que hace parte de la identidad histórica de la capital boyacense.

Desde las primeras horas de la mañana, los fieles acompañaron la procesión de la imagen de Nuestra Señora del Milagro desde el Santuario hasta el centro histórico de la ciudad. A lo largo del recorrido, familias, jóvenes, adultos mayores y visitantes se sumaron a una tradición que ha pasado de generación en generación y que cada año congrega a miles de personas en las calles de Tunja.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió durante el paso de la procesión por las principales vías de la ciudad, donde los asistentes rindieron homenaje a la patrona de Tunja con una lluvia de pétalos de rosas que llenó de color y significado el recorrido. La celebración contó con el acompañamiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, instituciones que participaron en los actos protocolarios y religiosos programados para la ocasión.

Entre los momentos más destacados estuvo la revista aérea realizada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre el centro histórico de Tunja, un homenaje que fue recibido con aplausos por los asistentes que colmaron la Plaza de Bolívar. La procesión concluyó con la solemne eucaristía presidida por el arzobispo de Tunja, monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, en una ceremonia que reunió a autoridades civiles, eclesiásticas y a miles de creyentes.

“Agradecemos a todos los organismos de socorro, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, a la Cruz Roja, a la Defensa Civil y a todos los grupos de brigadistas que estuvieron prestos para atender las emergencias que se presentaron en el desarrollo del evento. También a la Fuerza Pública, a la Fuerza Aeroespacial, al Ejército Nacional y a la Policía Metropolitana de Tunja por su apoyo en el desarrollo de este evento.”, indicó la alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez Gómez.

La masiva participación ciudadana ratificó a la Fiesta de la Virgen del Milagro como una de las celebraciones religiosas más importantes de Colombia y como una tradición que continúa fortaleciendo el sentido de pertenencia, la memoria histórica y el patrimonio cultural de Tunja.