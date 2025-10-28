«Venganza política»: denuncian que Alcaldía de Tunja ordenó desalojo de la Personería

El concejal Javier Fúneme calificó la medida de la Alcaldía como una retaliación política y pidió defender la independencia institucional.

La Alcaldía de Tunja exigió a la Personería Municipal devolver sus oficinas antes del 12 de noviembre, medida que ha sido interpretada como una acción de represalia por parte del concejal Javier Fúneme. «...Esta es una venganza política por la sanción que la Personería impuso a la directora de Contratación, Luzmila Acevedo Galán...», afirmó el cabildante.

Fúneme denunció que mientras se presiona a los entes de control, «...el edificio administrativo tiene más cafeterías que despachos públicos...», lo que para él refleja una «...prioridad equivocada en la gestión del alcalde Mikhail Krasnov...». Según indicó, la decisión afecta la autonomía de la Personería, institución que ha ejercido vigilancia sobre los contratos y actuaciones de la administración local.

La Personería, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque funcionarios consultados manifestaron preocupación por la falta de garantías para continuar con sus labores de control disciplinario. «...No solo es un tema de espacio físico, es un intento por debilitar nuestra función...», expresó uno de ellos bajo reserva.

«...El desalojo es una agresión institucional que busca intimidar a quienes cumplen funciones de control...», sostuvo Fúneme, insistiendo en que los tunjanos deben «...defender la independencia de sus instituciones frente al poder político...».

El concejal pidió además la intervención de la Procuraduría General de la Nación para garantizar que la Personería pueda ejercer sus funciones sin presiones ni retaliaciones.