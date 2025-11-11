Revelan las cinco carreras en Colombia que tendrán mayor demanda en el futuro: ¿Cuáles son?

En Colombia, hay una amplia oferta de programas, ya sea técnicos, tecnólogos, pregrados o posgrados, a los que buscan acceder miles de jóvenes con el objetivo de fortalecer su perfil profesional y de aspirar a mejores oportunidades de trabajo en sus respectivos campos de acción.

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación, hay un total de 2.553.560 estudiantes matriculados en los diferentes centros de educación superior en Colombia, lo que refleja un incremento del 3,10% con respecto al 2023. Asimismo, hay unos 920.936 que han ingresado a la red pública.

Por otra parte, las necesidades en el mercado laboral han ido cambiando principalmente por el avance de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, por lo que hay varias profesiones que han cobrado una mayor importancia con respecto a otras.

Justamente, la Universidad Javeriana realizó un estudio en el que determinó cuáles son las carreras que tendrán una mayor demanda en el futuro. Entre ellas, hay cinco que prevalecerán sin importar los cambios en el panorama laboral, ya que serán mucho más solicitadas teniendo en cuenta aspectos como la transformación digital, la globalización y los avances tecnológicos.

Ingeniería de sistemas

La ingeniería de sistemas es una carrera que seguirá teniendo una alta demanda en Colombia ante la necesidad que tienen muchas empresas de contar con sistemas informáticos eficientes y seguros, especialmente en sectores como salud, educación y manufactura. Esto hace que se conviertan en piezas clave en cualquier organización de cara al futuro.

Medicina

La necesidad de tener profesionales en el campo de la salud hace que la medicina siga siendo una de las carreras más demandas en Colombia. Esto también se debe a que la población va envejeciendo, por lo que se requieren médicos para la atención de enfermedades crónicas.

Según indica la Universidad Javeriana, es importante contar con profesionales que tengan una formación en carreras biológicas y habilidades prácticas.

Derecho

Los abogados son esenciales para garantizar el cumplimiento de las leyes. Sin embargo, el auge de la tecnología y las normas digitales lleva a estos profesionales a especializarse en estos campos. Asimismo, la globalización requiere que hayan otros con conocimientos internacionales.

Ingeniería Ambiental

El medio ambiente y la sostenibilidad no dejan de ser una preocupación latente en el mundo. Aquí es donde los ingenieros ambientales toman un rol fundamental al buscar estrategias que permitan solucionar los problemas como la contaminación del aire o la separación de residuos.

Asimismo, hay empresas que emplean a este tipo de profesionales para que sus operaciones cumplan con los estándares medioambientales.

Ciencias de la computación e inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha cobrado fuerza en diferentes campos de la vida cotidiana, pues el permanente uso de máquinas que están programadas con esta tecnología lleva a que las empresas soliciten profesionales formados en el campo de la computación para que se puedan optimizar estos procesos, fomentar la eficiencia y tomar decisiones a partir de los grandes volúmenes de datos.

¿Qué otras carreras tendrán una alta demanda en el futuro?

Además de las anteriormente mencionadas, la Universidad Javeriana señaló otras siete carreras que seguirán teniendo una mayor demanda sin importar los cambios en el mercado laboral. Estos son: