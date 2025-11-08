NASA revela la fecha exacta en que el cometa 3I/Atlas pasará cerca de la Tierra // Caracol Radio

La NASA ha confirmado que el cometa 3I/ATLAS, también conocido como C/2025 N1, se aproxima al sistema solar interno y tendrá su máxima cercanía al planeta Tierra en los próximos días, lo que permitirá a las entidades aeroespaciales del mundo estudien a cabalidad este fenómeno que ha causado centenares de preguntas, principalmente si se trata de un cuerpo inteligente o es simplemente un comportamiento de un cometa que no se había registrado antes.

Este cometa no es como los demás, su nombre lleva la sigla “3I” porque es el tercer objeto interestelar descubierto, es decir, proviene de fuera de nuestro sistema solar. Antes de él solo se habían identificado a ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

El hallazgo fue realizado el 1 de julio de 2025 por el sistema de vigilancia astronómica ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), con sede en Chile. Desde entonces, telescopios de la NASA y observatorios de todo el mundo han seguido su trayectoria con gran interés.

Le puede interesar: C/2025 K1 (ATLAS): ¿Aparece otro cometa que se acerca a la tierra? Ya sobrevivió la radiación solar

A diferencia de otros objetos espaciales, la agencia espacial ha dejado claro que 3I/ATLAS no representa ningún peligro: su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que se acercará al Sol, cruzará el sistema solar y continuará su viaje hacia el espacio interestelar.

La fecha clave: 19 de diciembre de 2025

Según los cálculos más recientes de la NASA, el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, cuando estará a unos 270 millones de kilómetros de distancia, equivalente a 1,8 unidades astronómicas, lo que también se puede traducir como 1,8 veces la distancia que separa al Sol de nuestro planeta.

Hace algunos días, el 29 de octubre de 2025, 3I Atlas pasó por su perihelio, el punto más próximo al Sol, ubicado a 1,4 unidades astronómicas (unos 210 millones de kilómetros).

Esto significa que, aunque estará relativamente “cerca” en términos astronómicos, no habrá riesgo alguno de impacto ni efectos sobre la Tierra. Sin embargo, su paso brindará una oportunidad única para observar y estudiar un cometa que viene desde otro sistema estelar.

Un laboratorio natural del espacio interestelar

El cometa 3I/ATLAS está siendo analizado por misiones como el Telescopio Espacial James Webb (JWST) y la misión SPHEREx de la NASA. Los primeros datos han revelado una alta concentración de dióxido de carbono (CO₂) en su composición, lo que sugiere que se formó en una región extremadamente fría y lejana de otro sistema estelar.

Lea también: El Cometa 3I/Atlas acelera rumbo a la Tierra: la NASA dice que no puede explicarlo

Cada objeto interestelar ofrece pistas sobre cómo se forman los planetas alrededor de otras estrellas. Según la NASA, estudiar su polvo y gases permitirá entender mejor los procesos que dieron origen a nuestro propio sistema solar.

¿Cómo observarlo desde Colombia?

Aunque 3I/ATLAS no será visible a simple vista, podrá observarse con telescopios medianos o grandes durante la segunda mitad de diciembre de 2025.

En Colombia, los mejores lugares para intentar verlo serán zonas rurales o de poca contaminación lumínica, como el Desierto de la Tatacoa, Villa de Leyva, o municipios del altiplano cundiboyacense. También se podrá seguir su recorrido mediante aplicaciones astronómicas como Stellarium, SkySafari o The Sky Live, que muestran su posición en tiempo real.

Varios observatorios planean transmisiones en vivo del evento a través de YouTube y redes sociales, por lo que será posible disfrutar del espectáculo desde cualquier parte del país.

Sin peligro, pero con mucho por descubrir

La NASA ha reiterado que no existe ninguna amenaza para la Tierra, pero sí un gran interés científico. Este paso será una ventana única hacia los materiales que existen en otros sistemas solares, a miles de años luz del nuestro.

Vea también: Cuenta atrás para el 19 de diciembre: cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra, esto pasará ese día

Un espectáculo cósmico para cerrar el 2025

El 19 de diciembre de 2025 quedará marcado como la fecha en que un cometa de otro sistema estelar se acercó a nuestro vecindario cósmico. Aunque no será tan brillante como los cometas más famosos, su valor científico y simbólico es enorme: por unas semanas, la humanidad tendrá frente a sí un mensajero de las profundidades del universo.