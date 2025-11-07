Cursos gratis: Platzi abre más de 1.900 cupos en Excel, programación, inglés y ChatGPT

Hoy en día, los seres humanos habitan en una era digital, donde la inteligencia artificial y manejo de herramientas tecnológicas, permiten que haya una mayor facilidad a la hora de adaptarse a cambios que traen consigo, impactos enormes en áreas básicas como lo es un trabajo u oficio.

Debido a ello, recientemente, Platzi, una plataforma educativa en línea que ofrecen cursos profesionales que tienen como base formación en las siguientes áreas: tecnología, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web, ciberseguridad, liderazgo y entre otros.

Es así que, Platzi anunció que durante tres días, abrirá de forma gratuita más de 1.900 cursos, además de nuevas rutas y programas lanzados en alianza con líderes de talla mundial.

¿Qué días se llevará a cabo esta oferta educativa?

Estos cursos tienen como fecha de inicio el 6 de noviembre, hasta el 9 del mismo mes. Esta es una jornada de cursos gratuitos que tienen como objetivo impulsar la educación digital en el mundo. En esta edición impulsada por PlatziDay, los programas son de distintos campos, que van desde inglés básico, inteligencia artificial, marketing hasta programación. Estos son los enfoques de los cursos ofrecidos por Platzi:

Fundamentos de Ingeniería de Software, Python, ChatGPT y Automatizaciones con n8n.

¿Cómo aplicar a estos cursos gratis?

Para poder acceder a estos curso e inscribirse de la manera correcta, es necesario que siga estos pasos:

Ingresar a platzi.com y registrarse o descargar la aplicación en sus dispositivos móviles.

Crear un usuario para acceder a las ofertas.

acceder al curso de su preferencia o los recomendados de Platzi y empezar a estudiar.

Además, aparte de los cursos ofrecidos, esta entidad lanzará diferentes rutas y programas que se desarrollaron con líderes globales, como la Ruta de Automatizaciones con n8n, la Ruta de Lovable y otros cursos creados junto a Microsoft y MongoDB enfocados en agentes de inteligencia artificial.

Curso gratis ofrecidos

Dentro de esta plataforma educativa, se pueden encontrar distintos cursos dependiendo el gusto y las necesidades que tenga el aplicante, es por ello que Platzi, cuenta con una gran variedad para cada público. Estos son algunos de los cursos ofrecidos:

Curso de Inglés para Principiantes

Curso de Marketing Digital

Curso de Introducción a la Inteligencia Artificial

Curso de Fundamentos de LLMs

Curso de Prompt Engineering

Curso de Automatizaciones low-Code con n8n

Curso de Power BI

Curso de Excel Básico

Curso de Fundamentos de Ingeniería de Software

Curso de Python

Un dato importante es que estos cursos están hechos para cualquier estudiante que quiera adquirir conocimiento y experiencia. Además, esta fue una de las declaraciones que dio Jess Harris, Head de educación en Platzi:

“Es la oportunidad de democratizar el acceso a la educación tecnológica y profesional en la región. Queremos que más personas descubran su potencial, encuentren nuevas oportunidades laborales y aceleren su crecimiento profesional”.

