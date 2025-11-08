¿Qué puntaje Icfes se necesita para estudiar ingeniería en la universidad?: este es el requisito

Cada año, miles de estudiantes en Colombia realizan las pruebas Saber 11 no solamente como un requisito que deben cumplir para graduarse como bachilleres, sino que esto también les abre las puertas para entrar a la universidad a partir del puntaje que obtengan tras la presentación de este examen.

Según reportó el Icfes, más de 640.000 personas fueron citadas para realizar esta prueba en el mes de agosto. Mientras que en abril hubo más de 127.000 que fueron llamadas. En ella, se evaluaron los conocimientos de los alumnos en cinco competencias específicas como lo son:

Lectura crítica

Matemáticas

Ciencias sociales y ciudadanas

Ciencias naturales

Inglés

Al finalizar la prueba Saber 11, a cada estudiante se le brinda un puntaje general a partir del resultado obtenido em cada una de las competencias. De esta manera, estos reciben una calificación de entre 0 a 500 que puede determinar la posibilidad de ingresar a la universidad y estudiar una carrera como la ingeniería.

¿Qué tan importante es la ingeniería en Colombia?

En la actualidad, las carreras de ingeniería tienen una alta demanda en Colombia debido a que brinda salarios competitivos en el mercado laboral. Además, hay varias de ellas que se adaptan mejor a la transformación digital. Mientras que otras también son importantes ante la necesidad que tienen muchas empresas de optimizar sus procesos y de desarrollar su infraestructura.

En ese orden de ideas, cada una de ellas exige un puntaje Icfes específico que además requieren muchas universidades para que un bachiller en Colombia pueda estudiar la carrera de su interés. En este caso, lo mínimo que se pide para el año 2026 es el siguiente:

Ingeniería Civil: 310

310 Ingeniería de sistemas: 330

330 Ingeniería industrial: 320

320 Ingeniería eléctrica: 310

310 Ingeniería electrónica: 330

330 Ingeniería mecánica: 310

310 Ingeniería ambiental: 310

310 Ingeniería biomédica: 310

310 Ingeniería química: 310

Ahora bien, este es solamente un promedio que se maneja en Colombia con respecto a las universidades que cuentan con programas de ingeniería en su oferta académica, ya que cada una de ellas es autónoma al definir el puntaje que le pide a sus aspirantes tras las pruebas Saber 11.

¿Cuáles son las ingenierías más buscadas en Colombia?

Un estudio realizado por la Fundación Universitaria del Área Andina determinó cuáles son las cinco carreras de ingeniería con mayor demanda en Colombia teniendo en cuenta factores como la transformación digital y la sostenibilidad ambiental. Estos son:

Ingeniería Industrial: Sus profesionales pueden ser requeridos en sectores como manufactura, logística, salud y servicios.

Sus profesionales pueden ser requeridos en sectores como manufactura, logística, salud y servicios. Ingeniería de Software: El desarrollo de programas y aplicaciones ayuda a que esta carrera tenga una alta demanda.

El desarrollo de programas y aplicaciones ayuda a que esta carrera tenga una alta demanda. Ingeniería Biomédica: Utiliza principios de la ingeniería para la fabricación de equipos médicos de última generación.

Utiliza principios de la ingeniería para la fabricación de equipos médicos de última generación. Ingeniería de Sistemas: Este programa también se inclina a generar soluciones como proteger datos o crear sistemas inteligentes.

Este programa también se inclina a generar soluciones como proteger datos o crear sistemas inteligentes. Ingeniería Ambiental: Estos profesionales juegan un rol fundamental en la implementación de estrategias que lleven a preservar del medio ambiente, algo que sigue siendo de gran interés en el mundo.

Por otra parte, hay carreras como la Ingeniería en Inteligencia Artificial, la Ingeniería Geológica, la Ingeniería Civil, la Ingeniería de Minas y la Ingeniería en Nanotecnología que también tendrán una alta demanda por su adaptabilidad en el mercado laboral que se puede presentar en el futuro.