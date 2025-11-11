Pereira se prepara para brillar esta navidad desde el 15 de noviembre con las rutas de los parques

Pereira

La capital risaraldense encenderá su espíritu navideño con la Ruta de los Parques, que contará con iluminación especial en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad como la Plaza de Bolívar, Ciudad Victoria, El Lago, La Libertad, Olaya Herrera, Guadalupe Zapata, el Museo de Arte, Álamos, La Rebeca, El Oso, Cerro Canceles y La Locomotora.

A esta se sumará la Ruta de las Avenidas, que vestirá de luces las carreras 7.ª y 8.ª, desde el parque La Libertad hasta el parque El Lago. También se iluminarán la Calle de la Fundación (calle 19 entre carreras 7 y 12), la avenida Circunvalar, la 30 de Agosto, el puente peatonal de Ciudad Victoria, la avenida La Independencia, la avenida Sur y la vía Juan B. Gutiérrez.

Entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., los pereiranos podrán disfrutar de la Ruta de la Fe, que destacará templos religiosos como las parroquias San Francisco de Asís, San José, Nuestra Señora de la Pobreza, Nuestra Señora de la Balvanera y San Antonio María Claret.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, anunció que la programación navideña incluirá el Festival y Concierto Navideño, eventos que contarán con la participación de reconocidos artistas como Yeison Jiménez, Osmar Pérez, Jhon Alex Castaño, Alfredo Sosa, Cuarteto Imperial, Los de Yolombó, Álvaro Ríos, La Parrandosky, La Real Banda, Hernán Darío, Dany Cardona, Luisito Muñoz, Freddy Montoya, Koko y Koronel, El Orejón y Los Clásicos de la Parranda.

Durante la temporada decembrina, entre el 16 y el 31 de diciembre el centro de Pereira será peatonal. La medida regirá entre las 3:00 p.m. y las 12:00 a.m., en las carrera 7.ª hasta la 8.ª entre calles 14 y 24.

Uno de los atractivos principales será la pista de patinaje sobre hielo que se instalará, en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, de manera gratuita y abierta al público del 23 de noviembre al 23 de diciembre, de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

La agenda también incluye las Cocinas Rodantes, un show de luces, la tradicional Noche de Faroles y dos grandes desfiles.

El 13 de diciembre se realizará el Desfile Navideño, que partirá desde la calle 14 con carrera 7.ª, avanzará hasta la carrera 25, continuará por la 8.ª hasta la calle 19 y culminará en el parque Olaya Herrera.

Al día siguiente, 14 de diciembre, será el turno del Desfile de Autos Antiguos, con el mismo recorrido. Ambos eventos iniciarán a las 6:00 p.m.

Se realizará una inversión superior a 2 mil millones de pesos para fortalecer la economía local, con una proyección de ocupación hotelera y flujo turístico superior al 75%, tanto en la terminal terrestre como en el aeropuerto.

El alumbrado en Pereira contará con 3 millones 526.000 bombillos LED, distribuidos en 31 sitios estratégicos y que estarán organizados en las rutas de las Avenidas, los Parques, y la Fe.

Así mismo, serán expuestas 75 figuras volumétricas y por primera vez en Pereira habrá una pista ecológica de patinaje en hielo sintético en la Plaza Cívica, con un área de 10 X 20 metros, elaborada en materiales ecológicos y sostenibles.

Programación navideña

Noviembre

15 Encendido Árbol Plaza de Bolívar y alumbrado de toda la ciudad (rutas de La Fe, Las Avenidas y Los Parques)..

23 Inauguración de Pista de Patinaje sobre Hielo (va hasta el 23 diciembre).

Del 16 al 31 de diciembre Peatonalización del Centro (Carreras 7ma. y 8va. de la Calle 14 hasta la 24).

29 de noviembre Concierto Navideño Plaza Cívica Ciudad Victoria.

29 de noviembre Concierto y Festival Navideño -Parque Olaya Herrera.

28, 29 y 30 Cocinas Rodantes - Plazoleta Risaralda (La Villa).

Diciembre

7 Show de luces desde la Alcaldía de Pereira.

7 y 8 Noche de Faroles.

13 Coro Navideño Catedral Nuestra Señora de la Pobreza.

13 Desfile Navideño.

14 Desfile Autos Antiguos.

16 Concierto Sinfónico Catedral Nuestra Señora de la Pobreza.

18, 19, 20, 21 Bulevar Navideño Av. Circunvalar