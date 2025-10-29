Ya hay fecha para la visita de directivos de la Nueva EPS y delegados de Minsalud a Pereira

Pereira

La visita de una comisión técnica de la Nueva EPS a la ciudad de Pereira, quedó prevista para la segunda semana de noviembre, con el propósito de analizar la crisis financiera que afecta a los hospitales públicos del departamento de Risaralda y revisar el alto nivel de endeudamiento que mantiene la entidad con la red hospitalaria.

De acuerdo con el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, la comisión evaluará la situación administrativa y la cartera actual, que supera los $137 mil millones a corte de octubre. Esta deuda, explicó, pone en riesgo la atención de más de 200 mil usuarios afiliados a la Nueva EPS en el departamento.

Durante la visita se presentará una propuesta que incluiría hacer un corte de cuentas, definir un plan de pago con cada centro asistencial y establecer un nuevo esquema de flujo de recursos, mediante el cual cada servicio prestado sea pagado de manera inmediata, cubriendo hasta el 80 % del valor.

La agenda también abordará los problemas en el nuevo dispensario de medicamentos, donde persisten fallas administrativas y deficiencias en la atención humanizada. Se buscará acordar una ruta de pago mensual que permita estabilizar las obligaciones corrientes y garantizar el suministro de medicamentos.

Cabe recordar que, además de buscar la visita de esta comisión técnica proveniente de Bogotá, se anunció que la Personería de Pereira presentará un informe formal ante los organismos de control nacionales, con el fin de exigir medidas urgentes que garanticen la estabilidad financiera de los hospitales y la continuidad de los servicios de salud para los usuarios de la Nueva EPS en Risaralda.