Juez ordena al MinHacienda girar recursos para consulta del Área Metropolitana del Oriente

Rionegro, Antioquia

El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín ordenó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, desembolsar en un plazo máximo de 48 horas los recursos necesarios para realizar la consulta popular sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMO). La decisión se produjo en el marco de un incidente de desacato, luego de que el Gobierno nacional no cumpliera la orden inicial de financiar el proceso.

La consulta debía realizarse el domingo 9 de noviembre, pero tuvo que ser suspendida por falta de financiación, pese a las múltiples solicitudes formales presentadas por los ocho municipios involucrados: Rionegro, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, La Unión, San Vicente Ferrer y El Santuario; y apoyado por la Gobernación de Antioquia.

El juzgado reiteró que la falta de recursos impidió el ejercicio del derecho fundamental a la participación política y vulneró los tiempos establecidos para la organización del mecanismo democrático. Por ello, ordenó al Ministerio de Hacienda garantizar de inmediato la disponibilidad presupuestal para que la Registraduría pueda programar una nueva fecha.

La Gobernación de Antioquia y los alcaldes de la región habían advertido desde octubre que el Gobierno nacional no había girado los dineros necesarios, situación que llevó a la presentación de la tutela admitida por el mismo despacho judicial.

Con esta decisión, la continuidad del proceso dependerá de que el Ministerio cumpla el requerimiento dentro del plazo impartido. Las autoridades locales esperan que, con los recursos desembolsados, la Registraduría pueda reprogramar la consulta en las próximas semanas.