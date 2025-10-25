Gobernador interpone tutela para garantizar recursos de consulta del Área Metropolitana del Oriente

Rionegro, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda, en conjunto con los alcaldes de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Unión y San Vicente Ferrer, por la omisión en el giro de recursos necesarios para la realización de la consulta popular sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, prevista para el próximo 9 de noviembre de 2025.

La medida busca proteger el derecho fundamental a la participación política, ya que el retraso en la asignación presupuestal amenaza con impedir el ejercicio de un mecanismo democrático solicitado conforme a la ley.

“Nosotros interpusimos una tutela con todos los alcaldes y esperamos que, así como mandan la plata para hacer consultas en las que ellos ni siquiera están de acuerdo en cómo las van a acometer, que habiliten este mecanismo democrático que ha sido solicitado juiciosamente, llenando todos los requisitos de ley por los alcaldes y por la Gobernación de Antioquia”, afirmó el gobernador.

El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín admitió la acción de tutela y vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil al proceso, ordenando a las entidades responder en un plazo de dos días hábiles.

Conversatorios con la comunidad

En paralelo a la acción judicial, la Gobernación y los municipios continúan con los espacios pedagógicos y de participación ciudadana para garantizar que la población vote informada.

En San Vicente Ferrer, el Centro Cultural Horacio Montoya Gil acogió el conversatorio “Distrito Agrario en el Valle de San Nicolás”, donde se destacó la importancia de fortalecer la economía campesina como base del desarrollo regional.

En Guarne, el auditorio de la Institución Educativa Inmaculada Concepción fue escenario del encuentro “Beneficios del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás”. Allí participaron el exdirector de Planeación Nacional Jorge Iván González, Carlos Mario Zuluaga, Luisa Fernanda Pulgarín y Eugenio Prieto Soto, director del DAP.

Visión de integración regional

Durante estos espacios, los expertos coincidieron en que la creación del Área Metropolitana permitirá una planificación compartida y sostenible, equilibrando los componentes urbanos y rurales de la región.

“El futuro del Oriente pasa por entender que la ruralidad no es un rezago, sino una potencia. El Distrito Agrario debe ser el corazón productivo del Valle de San Nicolás”, expresó el gobernador Andrés Julián.

La Gobernación destacó que la defensa de los derechos ciudadanos, la pedagogía y el trabajo conjunto con los alcaldes buscan consolidar un proyecto de integración regional democrático, sostenible y con voz directa de la ciudadanía.