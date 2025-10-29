Así es el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, el proyecto que espera por consulta popular

El PIB del Valle de San Nicolás, entre 2015 y 2022, representó en promedio el 6,7% del PIB departamental de Antioquia (DANE, 2023). | Foto: GettyImages / Alexandre Morin-Laprise

En la actualidad, muchas áreas geográficas resultan pequeñas frente a la creciente concentración de población, actividades económicas y servicios. Este fenómeno ha impulsado la creación de cerca de 2.000 áreas metropolitanas en el mundo.

Según ONU-Habitat, para el año 2035 se habrán conformado otras 429, consolidando un planeta cada vez más urbanizado y con nuevos modelos de cooperación regional.

Frente a este panorama, la Gobernación de Antioquia, junto con las alcaldías de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja del Tambo, La Unión, Rionegro y San Vicente Ferrer, impulsa la creación de una entidad metropolitana independiente que permita fortalecer la gestión administrativa, optimizar el uso de los recursos y promover un crecimiento ordenado en el oriente antioqueño.

Un modelo de integración territorial

La Ley 1625 de 2013 define el Área Metropolitana como una entidad administrativa conformada por municipios con vínculos funcionales, físicos y económicos, organizados en torno a un municipio núcleo. En ese marco, el Valle de San Nicolás plantea seis competencias específicas para su desarrollo territorial.

De acuerdo con un análisis de Google Earth Engine, para el año 2040 la mancha urbana del valle podría ocupar hasta 8.000 hectáreas, lo que evidencia una expansión acelerada.

Por ello, se propone acompañar este crecimiento con una infraestructura vial y de movilidad sostenible que conecte los municipios, mejore la accesibilidad en la subregión y promueva modos de transporte activos —como la caminata y la bicicleta— a través de una red metropolitana activa.

Campo sostenible y equilibrio ambiental

En equilibrio con este desarrollo, se proyecta la creación de un Distrito Agrario Metropolitano, que apoye el 35,2 % de territorio rural restante. Este distrito busca garantizar la sostenibilidad del campo mediante asistencia técnica agropecuaria de calidad, el impulso a la agroindustria y el fortalecimiento de la economía local, apoyada por una Red de Plazas de Mercado en la subregión.

Otro eje fundamental del proyecto es la protección de los recursos naturales, especialmente del sistema hídrico conocido como “La Estrella Hídrica del Oriente”, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE). Además, se busca recuperar quebradas y ríos para convertirlos en espacios públicos verdes que integren la naturaleza al desarrollo urbano.

Salud, seguridad y conectividad

El proyecto contempla la creación de una Red Metropolitana de Salud, que contribuya a democratizar el acceso a los servicios médicos en todos los municipios del valle.

Asimismo, se propone conformar una Policía Metropolitana coordinada entre las alcaldías, junto con un sistema de vigilancia inteligente que fortalezca la seguridad y el monitoreo en toda la región.

Para mejorar la conectividad regional, nacional e internacional, también se proyecta la ampliación del Aeropuerto José María Córdova, una obra estratégica que responderá al crecimiento económico y demográfico del territorio.

Hacia una metrópoli en formación

En síntesis, la Gobernación de Antioquia reconoce al Altiplano del Valle de San Nicolás como una metrópoli en formación; sin embargo, la ausencia de una institucionalidad metropolitana limita su capacidad de respuesta frente a los desafíos urbanos, sociales, ambientales y económicos.

Para hacerlo realidad, se requiere una consulta popular se redujo que estaba proyectada para votarse el próximo 9 de noviembre, no obstante, la confirmación del retraso en el giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para esa jornada democrática, hecha el pasado 28 de octubre por la Registraduría Nacional, arroja sosobra sobre la iniciativa.

En la actualidad, la gobernación del departamento y las ocho alcaldías que conformarían el área metropolitana impulsan una tutal para lograr que la cartera gire los recursos.