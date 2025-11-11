El sueño de un indígena ayudó a encontrar restos de dos personas desaparecidas desde 1999 en Urabá

San Perdo de Urabá- Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Urabá antioqueño reportó el hallazgo de dos cuerpos , de un hombre y una mujer, que podrían ser padre e hija desaparecidos hace 25 años en la vereda La Florida, en el municipio de San Pedro de Urabá.

La entidad reportó que el proceso de búsqueda se realizó en el corregimiento El Tomate, hasta donde llegaron funcionarios expertos de la UBPD luego de recibir la solicitud de una familia que manifestaba que en 1999 había desaparecido un padre y su hija. Con esa información comenzó la investigación que permitió ubicar coordenadas y comenzar a excavar, pero luego de un tiempo la fe se estaba escabullendo porque no se encontraba nada.

Pero en medio de la incertidumbre ocurrió un hecho inexplicable, pero como lo indica la Unidad de Búsqueda no descarta ninguna ayuda. Fue así como un auxiliar de las labores, integrante de la comunidad indígena Zenú fue clave para este importante hallazgo: “Compartió tímidamente una revelación. Contó que la noche anterior había soñado que los cuerpos estaban a solo unos metros de donde estaban buscando. La antropóloga forense líder de la misión evaluó el nuevo sitio, confirmó que estaba dentro del área de interés y decidió abrir un pozo de sondeo. Cavar en ese lugar fue clave. Rápidamente, la pala encontró elementos que sugerían la presencia de estructuras óseas. Inmediatamente convocó al resto del equipo y, en una excavación cuidadosa, lograron recuperar dos cuerpos de una misma fosa”, relató la entidad.

“La familia estuvo presente y pudimos compartir con ellos y estar en el momento de la prospección dando una voz de aliento. Cesa el sufrimiento para una familia que desde 1999 estaba buscando a un esposo, a un hermano, a una hermana y a una hija. En este momento ya hicimos el proceso de recuperación y se hace todo el procedimiento para que la entidad encargada, que es Medicina Legal, haga el reconocimiento de las pruebas genéticas y podamos así hacer la entrega digna”, agregó Marly Losada Romero, funcionaria de la UBPD.

Esta acción, realizada por primera vez en San Pedro de Urabá, hace parte del plan regional de búsqueda que comprende otras poblaciones como San Juan de Urabá, Necoclí y Arboletes.