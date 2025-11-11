En Medellín, Bello y Girardota, Antioquia, se irá el agua esta semana y el puente festivo

Medellín

A partir de la una de esta tarde comenzará una serie de cortes en el servicio de acueducto en la zona metropolitana del Valle de Aburrá, para adelantar labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la red de acueducto de Empresas Públicas de Medellín.

Estos son los cortes programados para hoy

Para esta tarde y durante 5 horas habrá afectación a los barrios que surte el tanque de Belencito, como Santa Mónica, Santa Teresita y Betania.

Se espera que cerca de las seis de la tarde se restablezca el servicio de acueducto en este sector.

En horas de la noche, de este martes, 11 de noviembre, la interrupción se hará para los barrios que se surten desde el tanque de Altos de Niquía, afectando al municipio de Bello.

Durante siete horas, habrá afectación para los barrios El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, Niquía Bifamiliar, El Ducado, La Aldea y Playa Rica.

El agua se irá entre las nueve de esta noche y las cuatro de la mañana de este miércoles, 12 de noviembre, en esos barrios del norte del Valle de Aburrá.

Por labores de mantenimiento en el tanque del barrio París, se tiene programado el corte durante 6 horas en los barrios de Medellín como El Triunfo, en el corregimiento de San Cristóbal; El Progreso No. 2; Mirador Del Doce; Picachito; Picacho.

En el municipio de Bello se afectará el servicio en el barrio París.

Los cortes irán desde las diez de la noche de hoy, martes 11 de noviembre, hasta las cuatro de la mañana de este miércoles, 12 de noviembre.

También hay cortes este miércoles, 12 de noviembre

A partir de las ocho de la noche de este miércoles, 12 de noviembre, habrá interrupción en el servicio de acueducto en los barrios que surte el tanque del municipio de Girardota, en el norte del Valle de Aburrá.

Por las labores de mantenimiento se afectarán los barrios La Ceiba, Centro, El Llano, El Paraíso, El Salado, La Ferrería, La Florida, Girardota - La Nueva, Guaduales, Guayacanes, Juan XXIII, Montecarlo, Naranjal, Nuevo Horizonte, Santa Ana, San José, y Aurelio Mejía.

El restablecimiento del servicio en esta localidad se estima a las cuatro de la mañana del próximo jueves, 13 de noviembre.

Para Medellín, el corte del miércoles se hará en los barrios que abastece el tanque de París.

Entre las 10 de la noche de este miércoles y las cuatro de la mañana de este jueves, 13 de noviembre, se irá el agua en los barrios El Triunfo, El Progreso número 2, Mirador Del Doce, Picachito, Picacho y París.

En esos mismos horarios, el jueves y el viernes también habrá cortes en el servicio para ese mismo sector del Valle de Aburrá.

Estos son los cortes programados para este puente festivo

El corte más largo será de 34 horas, entre las 3 de la mañana del próximo domingo, 16 de noviembre, y el lunes festivo, a la una de la tarde, en los barrios que se abastecen del tanque Piñuela.

Este corte será para los barrios Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal - Los Alamos, La Piñuela y Moravia.

Otro de los cortes más largos será de 25 horas, entre las 12 del mediodía del domingo, 16 de noviembre, hasta la una de la tarde del lunes festivo, 17 de noviembre.

Los barrios que se impactarán serán Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente De Paul, Prado, Parque Norte, San Pedro, San Miguel, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1.

Este corte se hará para los barrios que se surten del tanque del Batallón.

Epm espera que las labores de mantenimiento se efectúen en los tiempos establecidos para restablecer el servicio en los sectores que se afectarán.