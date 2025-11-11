Medellín

Rionegro retira la tribuna occidental del estadio Alberto Grisales por riesgo estructural

Luego de inspecciones técnicas, se evidenciaron daños en graderías, afectaciones estructurales y humedades.

Trabajos adelantados en la tribuna occidental del estadio Alberto Grisales de Rionegro. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Trabajos adelantados en la tribuna occidental del estadio Alberto Grisales de Rionegro. Foto: Alcaldía de Rionegro.

La Alcaldía de Rionegro inició el retiro de la estructura metálica y la cubierta de la tribuna occidental del estadio Alberto Grisales, luego de que inspecciones técnicas evidenciaran deterioro estructural y riesgo para los usuarios.

El proceso, que comenzó esta semana, responde a las recomendaciones emitidas por el Ministerio del Deporte, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y el Instituto de Educación Física, Deporte y Recreación (IMER), tras varias visitas de inspección realizadas entre 2022 y 2023.

De acuerdo con los informes, las graderías presentaban afectaciones estructurales, humedades y daños en la cubierta, lo que llevó a implementar cierres parciales y restricciones de acceso desde abril de 2023.

Lea también:

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, aseguró que las labores buscan garantizar la seguridad de los asistentes y avanzar hacia una recuperación “responsable y planificada” del escenario deportivo. El retiro de la tribuna permitirá iniciar una nueva etapa de adecuaciones que, según la Alcaldía, se desarrollarán bajo estándares técnicos y de calidad.

Los trabajos

El estadio Alberto Grisales, sede de eventos deportivos locales y del equipo Águilas Doradas, ha sido durante décadas un símbolo del deporte en Rionegro y uno de los principales espacios de formación y encuentro ciudadano.

Mientras avanzan los trabajos, las autoridades invitaron a la comunidad a aprovechar otros espacios para la actividad física, como las ciclorutas, tramos viales habilitados y las Vías Activas del Bienestar (VAB).

La intervención no solo busca prevenir un riesgo mayor, sino también preservar un patrimonio deportivo que hace parte de la historia y la identidad de Rionegro.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad