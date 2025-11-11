Rionegro retira la tribuna occidental del estadio Alberto Grisales por riesgo estructural

Trabajos adelantados en la tribuna occidental del estadio Alberto Grisales de Rionegro. Foto: Alcaldía de Rionegro.

La Alcaldía de Rionegro inició el retiro de la estructura metálica y la cubierta de la tribuna occidental del estadio Alberto Grisales, luego de que inspecciones técnicas evidenciaran deterioro estructural y riesgo para los usuarios.

El proceso, que comenzó esta semana, responde a las recomendaciones emitidas por el Ministerio del Deporte, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y el Instituto de Educación Física, Deporte y Recreación (IMER), tras varias visitas de inspección realizadas entre 2022 y 2023.

De acuerdo con los informes, las graderías presentaban afectaciones estructurales, humedades y daños en la cubierta, lo que llevó a implementar cierres parciales y restricciones de acceso desde abril de 2023.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, aseguró que las labores buscan garantizar la seguridad de los asistentes y avanzar hacia una recuperación “responsable y planificada” del escenario deportivo. El retiro de la tribuna permitirá iniciar una nueva etapa de adecuaciones que, según la Alcaldía, se desarrollarán bajo estándares técnicos y de calidad.

Los trabajos

El estadio Alberto Grisales, sede de eventos deportivos locales y del equipo Águilas Doradas, ha sido durante décadas un símbolo del deporte en Rionegro y uno de los principales espacios de formación y encuentro ciudadano.

Mientras avanzan los trabajos, las autoridades invitaron a la comunidad a aprovechar otros espacios para la actividad física, como las ciclorutas, tramos viales habilitados y las Vías Activas del Bienestar (VAB).

La intervención no solo busca prevenir un riesgo mayor, sino también preservar un patrimonio deportivo que hace parte de la historia y la identidad de Rionegro.