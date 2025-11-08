EPM advierte que la reducción de tarifas podría afectar la estabilidad del sistema energético

Medellín

El gerente general de EPM, John Maya Salazar, advirtió que Colombia podría enfrentar un déficit energético entre los años 2026 y 2028 si no se desarrollan nuevos proyectos de generación a largo plazo, una situación que calificó como el mayor riesgo actual para el sector eléctrico del país.

A propósito de la propuesta del Gobierno Nacional para transformar el sector energético y reducir las tarifas de energía, EPM manifestó su preocupación por los posibles efectos sobre la estabilidad del sistema.

Riesgo en déficit energético

Actualmente, EPM genera el 32 % de la energía del país, de la cual el 85 % proviene de fuentes hidráulicas. El gerente destacó que esa producción limpia y sostenible ha sido clave para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Maya explicó que, según las proyecciones de la empresa, en 2026 podría presentarse un déficit del 2 % en la oferta de energía frente a la demanda, cifra que aumentaría a 4,5 % en 2027 y volvería a 2 % en 2028.

“Cuando se desestabiliza, todo el sistema sufre. Entonces, nosotros no estamos muy de acuerdo. En el año 2026 vamos a tener un déficit de energía. Entonces, si no hay esa energía para suplir esa demanda, ¿qué va a pasar? Ese es un riesgo que estamos corriendo hoy, y no hay proyectos a largo plazo que uno diga, va, a suplir esa demanda de energía”, advirtió el gerente de EPM.

El gerente también recordó que EPM ha presentado desde el año pasado distintas propuestas al Gobierno Nacional y a congresistas de varias regiones, para buscar alternativas que permitan equilibrar las tarifas sin afectar la estabilidad del sistema.

Para enfrentar el posible déficit, EPM avanza en una subasta de pequeñas centrales hidroeléctricas y en la entrada en operación de nuevas máquinas en Hidroituango hacia 2027.