Crisis por demoras en entrega de medicamentos afecta a casi tres millones de usuarios en Antioquia

Cerca de tres millones de usuarios del sistema de salud —principalmente afiliados a Savia Salud y a la Nueva EPS— enfrentan demoras prolongadas para acceder a los tratamientos que necesitan, incluso para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), la situación se debe al incumplimiento en los pagos por parte de las EPS a laboratorios y operadores farmacéuticos, lo que ha generado una cadena de desabastecimiento que hoy pone en riesgo la salud de miles de pacientes.

Luis Hernán Sánchez, director de la AESA, advirtió que “los laboratorios tienen los medicamentos, pero no los despachan porque las EPS no les pagan a tiempo. Eso ha frenado la distribución y los usuarios están quedando sin sus tratamientos”.

En el departamento, la Nueva EPS concentra alrededor de un millón de afiliados, mientras que Savia Salud cubre a más de 1,7 millones de personas. Ambas EPS presentan serios retrasos en los pagos a los operadores encargados de la entrega de medicamentos, lo que ha agravado la escasez.

Las consecuencias

Los principales distribuidores —COHAN, Tododrogas, MEDIC, Colsubsidio y Cruz Verde— reportan dificultades para mantener sus inventarios debido a la falta de recursos. Las consecuencias ya se sienten en los hospitales y centros de salud: pacientes con enfermedades crónicas se están descompensando por no recibir sus medicamentos a tiempo, y muchos terminan acudiendo a los servicios de urgencias, lo que incrementa la presión sobre un sistema ya colapsado.

Entre los fármacos con mayor desabastecimiento se encuentran los usados para controlar la diabetes —como las insulinas— y los de hipertensión arterial. En algunos municipios, los usuarios reportan esperas de hasta varias semanas para reclamar un medicamento que antes podían obtener en cuestión de días.

Desde AESA hacen una solicitud urgente al Gobierno Nacional y a las EPS para que agilicen los pagos y se garantice la continuidad en la entrega de medicamentos esenciales. “No se trata solo de un tema administrativo o financiero, estamos hablando de la vida y la estabilidad de millones de pacientes”, concluyó Sánchez.