Asesinaron a un integrante de la población LGBTIQ+ dentro de su vivienda en Medellín

Medellín

Con múltiples heridas de arma blanca fue hallado sin vida Leonardo Yulesmar Duque Gómez, un reconocido estilista de 55 años y miembro de la población LGBTIQ+, en su vivienda ubicada en el barrio El Socorro, en la comuna 13 de Medellín.

El cuerpo fue encontrado el pasado fin de semana por un familiar, quien decidió ir a buscarlo luego de que Leonardo no respondiera a llamadas ni mensajes durante varias horas. Al ingresar al segundo piso de la vivienda de San Javier, el familiar notó el lugar extrañamente desordenado y, al llegar a la habitación, se encontró con la trágica escena: el estilista yacía en el suelo con múltiples heridas de arma blanca.

¿Qué se sabe?

De acuerdo con las primeras versiones, tras cometer el crimen el responsable habría robado varios objetos de valor, entre ellos un televisor, un parlante pequeño y algunas pertenencias personales del estilista.

Vecinos del sector afirmaron haber visto horas antes a un hombre salir de la vivienda con esos mismos elementos. El sujeto, según testigos, ya había sido visto en ocasiones anteriores acompañando a la víctima y sería su actual compañero sentimental, por lo que las autoridades no descartan esta hipótesis como principal línea de investigación.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer si el homicidio estuviese relacionado con un caso de violencia relacionado con su orientación sexual o crimen pasional.

Según cifras del Observatorio Caribe Afirmativo, el asesinato de Leonardo Yulesmar Duque Gómez se convierte en el caso número 61 de homicidios contra personas de la población LGBTIQ+ en Colombia durante 2025, una cifra que mantiene la preocupación en organizaciones sociales y autoridades por los altos niveles de violencia y discriminación que enfrenta esta comunidad en el país.