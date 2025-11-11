Cierres en la Avenida NQS por labores de reparación de puente vehicular

Desde las 10 de la noche de este lunes 11 de noviembre se cerró la avenida NQS entre calles 18 y 19 sentido sur - norte, debido a inspecciones en el puente vehicular por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.

Esto generó gran tráfico vehicular en la mañana del día siguiente, desde la calle 6 hasta la estación de Transmilenio Paloquemao, y en la calle 13 hasta la avenida NQS.

La empresa Transmilenio también informó que los servicios de las troncales NQS Sur, NQS Central, y Américas podrían tener retrasos, y que las rutas de TransMiZonal del sector activaron desvíos.

A lo largo de la mañana se habilitó la calzada oriental de la Av. NQS al norte, para permitir el paso de vehículos livianos. Autoridades de tránsito se encuentran en el sitio para regular y agilizar del tráfico.

¿Qué pasó en el puente vehicular?

Hace aproximadamente dos semana se presentó un grave accidente de tránsito en el que un camión chocó contra la estructura y afectó 7 vigas.

Esto obligó a realizar una inspección y reforzamiento urgente del puente para evitar novedades en la estabilidad estructura.

Este cierre, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad estará hasta el próximo 20 de noviembre.