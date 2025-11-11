Girardot adelantó Consejo de Seguridad por atentado contra líder juvenil del Centro Democrático

Cundinamarca

En Girardot se realizó un consejo de seguridad en cabeza del alcalde, Salomón Said, el secretario de Gobierno, la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría, debido al último hecho violento que se presentó contra un líder político en el municipio.

En la noche del domingo 9 de noviembre, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta atentaron contra el líder juvenil Edward Andrés Garrido Ramos, que se encontraba en un establecimiento nocturno en el barrio San Antonio.

Atentado contra Edward Andrés Garrido Ramos

Caracol Radio se comunicó con las autoridades del municipio para conocer los detalles de este hecho y el comandante encargado de la estación de Policía, el mayor Luis Gelves, aseguró que este atentado no iba dirigido al líder.

“Estas personas estaban departiendo en este establecimiento público dónde se encontraba un actor delincuencial y dos sujetos en motocicleta iban a atentar en contra de este actor delincuencial, pero una de estas balas perdidas impactó a estos dos jóvenes”, aseguró el comandante.

El líder y uno de los compañeros con el que compartía resultaron heridos y se encuentran en un centro médico en grave estado de salud. Además, otras dos personas también quedaron lesionadas pero están fuera de peligro.

Rechazo de sectores políticos por el atentado

A través de un comunicado oficial, el Centro Democrático rechazó el ataque y exigió al Gobierno Nacional tomar medidas para garantizar la vida e integridad de los líderes políticos y sociales.

“No podemos permitir que los líderes juveniles de oposición continúen siendo el blanco de la violencia, alimentada por la violencia, alimentada por la indiferencia y la complacencia del Gobierno Nacional”.

Diferentes líderes políticos rechazaron este hecho entre esos, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, el precandidato Miguel Uribe Londoño, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo entre otros.

Medidas del Consejo de Seguridad

Debido a este hecho, las autoridades locales adelantaron un consejo de seguridad en el que discutieron sobre la situación de orden público que vive el municipio.

“Se está presentando una confrontación en el municipio por grupos delincuenciales, por el tema del control del tráfico de estupefacientes y por esta razón pues en las últimas horas se han presentado también otros homicidios debido a esto”, indicó el comandante Gelves.

Por eso, se implementarán medidas para garantizar la seguridad entre los habitantes. Entre esas se encuentran: el fortalecimiento de las investigaciones de los homicidios, aumentar el pie de fuerza en el municipio con patrullas y puestos de control móviles en las principales vías, así como megatomas en los barrios.