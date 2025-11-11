Procuraduría solicitó hoja de ruta para libre competencia en la recolección de basuras en Bogotá

Bogotá D.C

De manera urgente la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Bogotá (UAESP) diseñar una hoja de ruta precisa con del paso a paso que guíe la transición del modelo de aseo en la capital.

En febrero de 2026, la prestación del servicio de aseo cambiará hacia un modelo de libre competencia, como lo anunció la Alcaldía de Bogotá.

Para este proceso, el ente de control pidió al Distrito y la Superservicios asegurar la continuidad, la calidad y la sostenibilidad del servicio de aseo. Asimismo hizo un llamado para que trabajen en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio par prevenir prácticas desleales y dominantes.

“Alertas emitidas sobre riesgos de exclusión de usuarios vulnerables, fallas operativas y sostenibilidad financiera, e instó a adoptar medidas que garanticen la eficiencia y calidad del servicio público de aseo en la capital”, recordó la Procuraduría sobre las observaciones al modelo de libre competencia.

¿Por qué habrá un cambio en el modelo del servicio de aseo?

En octubre, la UAESP anunció el cambio del modelo de recolección de basuras en la capital ante la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de no autorizar las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE).

De acuerdo con la Comisión, ese modelo presentado por la Alcaldía tiene inconsistencias en el modelo financiero entre otras observaciones, por lo que no fue aprobado.

Ahora bien, desde la UAESP indicaron que el modelo de libre competencia hace parte de la transición mientras cumplen con los requisitos de la CRA para que acepte el modelo propuesto de las ASE.

Aseguran además que el servicio no dejará de prestarse en la ciudad durante esa transición.