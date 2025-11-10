Más de 60 editoriales independientes participarán en La Vuelta 2025

Del 11 al 16 de noviembre se llevará a cabo la Feria Nacional de Editores Independientes, La Vuelta 2025, en la Biblioteca Virgilio Barco, donde los visitantes podrán disfrutar de una variada programación que incluye exposiciones, venta de libros, charlas, talleres, lanzamientos y otras actividades para todas las edades.

El evento se realiza en el marco de la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad de Bogotá 2022-2040, impulsada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red de Bibliotecas Públicas (BibloRed).

En total, participarán 66 editoriales independientes y emergentes, seleccionadas a través de la convocatoria realizada entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre del presente año. Estas propuestas provienen de diferentes regiones del país y destacan por su compromiso con la diversidad editorial, la innovación en los formatos, la producción artesanal y la promoción de nuevas formas de lectura y escritura.

“La Vuelta es más que una feria: es una celebración de la independencia editorial y una apuesta por la bibliodiversidad. Este año recibimos propuestas que dialogan con el territorio, la memoria, la inclusión y la sostenibilidad, reafirmando el papel de las editoriales independientes como agentes culturales esenciales para el país”, afirmó Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

Algunas de las editoriales participantes son: Laguna Libros, Tragaluz Editores, Poklonka Editores, 7 Gatos, Corazón de Lobo, entre muchas otras.

Esta nueva edición llega consolidándose como un punto de encuentro entre comunidades lectoras, escritoras y editoriales, que encuentran en los libros la riqueza y pluralidad del ecosistema independiente colombiano. Se trata de un espacio que busca fortalecer los procesos de comercialización, difusión y circulación de la literatura nacional.