Alcalde Galán pidió cárcel para conductor ebrio que dejó 11 heridos en Bogotá

Colombia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió cárcel para José Eduardo Chala Franco, el conductor de 56 años que provocó un grave accidente en el que resultaron heridas 11 personas, incluidos cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron la Secretaría de Salud y los familiares de las víctimas.

A través de su cuenta en X, el mandatario expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que desde el momento del siniestro el equipo de la Secretaría de Salud ha acompañado de forma permanente a los afectados.

Chala Franco, ya aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, luego de comprobarse su responsabilidad en el hecho.

Además, según registros de la Secretaría de Movilidad, el conductor tenía más de diez comparendos por infracciones relacionadas con conducción en estado de embriaguez y exceso de velocidad.