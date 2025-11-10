Tres estadounidenses fueron inadmitidos en el aeropuerto de Rionegro por antecedentes criminales

Migración Colombia impidió el ingreso al país de tres ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, luego de detectar alertas internacionales que advertían sobre antecedentes delictivos.

Uno de los viajeros tenía una notificación de una agencia extranjera que lo señalaba como ofensor sexual, mientras que los otros dos estaban reportados en el programa AngelWatch, que rastrea a personas con antecedentes criminales. Ambos fueron devueltos en un vuelo con destino a Nueva York.

La inadmisión fue el resultado de la verificación conjunta entre Migración Colombia, la Policía Nacional, Interpol y otras agencias internacionales, en el contexto de los controles reforzados para prevenir el ingreso de personas que representen riesgos para la seguridad y la convivencia.

¿Filtros migratorios?

Según la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, en los últimos meses se han fortalecido los filtros migratorios en los principales aeropuertos del país.

“Solo en 2025, cerca de 60 extranjeros —en su mayoría estadounidenses— han sido inadmitidos en Medellín por alertas relacionadas con turismo con fines de explotación sexual”, señaló.

Finalmente, la funcionaria advirtió que Colombia mantendrá estrictos controles para evitar que su territorio sea utilizado para este tipo de conductas.