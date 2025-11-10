¡Sigue al alza! Precio del dólar hoy en Venezuela, 10 de noviembre: esto presentó en BCV

¿A cuánto está el dólar BCV hoy en Venezuela? Precio oficial, promedio y paralelo este 22 de julio. Imagen de fondo de Canva

En Venezuela, la crisis económica y la inflación parece no tener solución, ya que, con las recientes amenazas por parte del gobierno de Donald Trump, las tensiones a nivel internacional y otros factores, provocan que la problemática sea aún mayor.

Por otro lado, el gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre la crisis, incluso, en unas publicaciones mediante Threads, la vicepresidenta de Venezuela, dijo que, en realidad, el país sí estaba avanzando y que la economía estaba creciendo.

Precio del dólar hoy en Venezuela, 10 de noviembre

Según lo establecido por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este lunes, 10 de noviembre, se estableció en 231,04620000 bolívares. Así lo presentaron en su cuenta oficial de Instagram, donde se postea a diario, el valor del dólar.

Un punto a destacar, es que los informes de la BCV, no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio 2025.

Por otro lado, el BCV aparte de presentar el precio del dólar en Venezuela, también muestra el valor de otras monedas y la cotización que tienen, en este caso, para este 10 de noviembre. Por tanto, si desea consultar mayor información sobre la cotización de esta y otras mondas del mundo, puede hacerlo, haciendo clic aquí. Es esencial recordar que, la página no tiene actualizaciones vigentes.

Precio de otras monedas extranjeras en Venezuela HOY, 10 de noviembre

En la página del Banco Central de Venezuela se encuentran las tasas de cambio al rededor del mundo, además del dólar estadounidense. Esto son sus valores para este 10 de noviembre:

Euro: 267,63929715 bolívares

bolívares Yuan chino: 32,45030898 bolívares

bolívares Lira turca: 5,47371837 bolívares

bolívares Rublo ruso: 2,85288009 bolívares

Un dato importante a tener en cuenta es que, el Banco Centras de Venezuela, desde hace meses, no establece un informe actual que permita definir cómo está la economía interina del país, además, el último reporte vigente que se tiene, data desde julio del 2025.

Precio del dólar para el día de hoy en Colombia

El dólar en Colombia ha estado cayendo con fuerza, ya que desde el mes de agosto, comenzó a perder su valor cuando su cotización llegó a estar por debajo de los $4.000 pesos colombianos.

Por otro lado, el TRM del Banco de la República estableció que, el precio del dólar el día de hoy en Colombia, 10 de noviembre, es de $3.779 pesos colombianos. Este valor representa una caída significativa, puesto que, el pasado, 7 de noviembre, su cotización fue de $3.807 pesos colombianos, lo que generó una pérdida de unos $28 pesos.

