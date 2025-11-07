Precio del dólar hoy, 7 de noviembre, según el TRM del Banrep: ¡Sigue cayendo su valor!

En los estos meses, el dólar en Colombia ha bajado considerablemente en el país. Tanto así que, muchos atribuyen esto a la reciente crisis política y diplomática que vive el presidente, Gustavo Petro, con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Si bien es cierto que una crisis diplomática puede influir y ser un factor importante, no solo se le atribuye a esto, sino a otras razones, ya que, en parte, depende de factores globales y locales. Un dato relevante a tener en cuenta es que, en gran parte, esta caída se debe a las políticas arancelarias impuestas por el gobierno de Donald Trump.

Según analistas de La República, la disminución del dólar puede llegar a ser positivo, ya que la rentabilidad puede ser mayor, lo que permitiría el transporte de recursos a otros mercados internacionales.

Le recomendamos: Senado de EE.UU. no frena ataques de Trump a Venezuela: se hunde resolución que le impediría atacar

Cierre del dólar en Colombia, para este 7 de noviembre

El grupo AVAL, es un conglomerado empresarial que se dedica a una variedad de actividades económicas y financieras, es así que, a diario, esta entidad se encarga de presentar el cierre y apertura del dólar durante el día. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos valores se actualizan después de la 1:30 p.m., a excepción de los fines de semana, donde no existe un reporte actualizado.

De esta manera, el precio del cierre que estableció este grupo para este 6 de noviembre, es de $3,785 pesos. Esto, al igual que el precio del dólar, ha bajado considerablemente, pues el día de ayer, 6 de noviembre, el último reporte que se tuvo fue que, el cierre se cotizó en $3.833 pesos.

Precio del dólar hoy, 7 de noviembre en Colombia

Según indicó el TRM del Banco de la República, el precio del dólar el día de hoy en Colombia, 7 de noviembre, es de $3.807 pesos colombianos. Este representa una caída importante, ya que el día de ayer, 6 de noviembre, se cotizó en $3.839 pesos colombianos, lo que generó una pérdida de unos $32 pesos.

Lea también: Precio del dólar el día de HOY en Colombia, 6 de noviembre, según el Banco de la República

Precio del euro HOY en Colombia, para este 6 de noviembre

Investing es una plataforma que se encarga de mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas, productos, insumos, empresas y más. Teniendo en cuenta esta información, según lo presentado por esta entidad, el precio del euro, para el día de hoy, 7 de noviembre, se estableció en 4.375 pesos colombianos.

Dólar hoy, 7 de noviembre, en las casas de cambio de las principales ciudades

La compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, dependen del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día, siendo así, estas casas de cambio se encargan de establecer la tarifa para los clientes, ya sea para vender o comprar. Este es el precio en las principales ciudades de Colombia:

Bogotá D.C. — Compra: $3,750 | Venta: $3,860

— | Medellín — Compra: $3,700 | Venta: $3,840

— | Cali — Compra: $3,850 | Venta: $3,990

— | Cartagena — Compra: $3,750 | Venta: $3,980

— | Cúcuta — Compra: $3,760 | Venta: $3,810

— | Pereira — Compra: $3,730 | Venta: $3,800

Otras noticias: ¿Cuándo empezará a nevar en Estados Unidos?: Estas son las ciudades y fechas donde caerá nieve