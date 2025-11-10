Precio del dólar para este 10 de noviembre en Colombia, según lo establecido por el Banrep en el TRM

Precio apertura del dólar HOY 18 de julio, en Colombia: cotización este viernes en casas de cambio. Imagenes de Canva

El dólar en Colombia ha estado fluctuante desde hace ya varios meses, lo que ha generado que esta divisa se devalúe dentro del país, provocando que, de cierta forma, el peso colombiano, no pierda valor en otros mercados. Además, esto puede llegar a significar una ventaja para el territorio, ya que el precio de algunos productos, insumos internacionales, pueden llegar a ser más económicos.

Cierre del dólar para este 10 de noviembre

Diariamente, el precio del cierre del dólar lo presenta el grupo AVAL, entidad empresarial que se dedica a una variedad de actividades económicas y financieras, que, a su vez, ofrece servicios a sus clientes. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos valores se actualizan a diario después de la 1:30 p.m., a excepción de los fines de semana, donde no existe un reporte como tal.

De esta manera, el precio del cierre del dólar, que estableció esta entidad para este 10 de noviembre, es de $3,783 pesos. Este es el último reporte que se tiene, pues durante el fin de semana, no se establece un precio.

Precio del dólar el día de hoy en Colombia

El dólar en Colombia ha estado cayendo con fuerza, ya que desde el mes de agosto, comenzó a perder su valor cuando su cotización llegó a estar por debajo de los $4.000 pesos colombianos.

Por otro lado, el TRM del Banco de la República estableció que, el precio del dólar el día de hoy en Colombia, 10 de noviembre, es de $3.779 pesos colombianos. Este valor representa una caída significativa, puesto que, el pasado, 7 de noviembre, su cotización fue de $3.807 pesos colombianos, lo que generó una pérdida de unos $28 pesos.

Precio del euro hoy en Colombia

Investing es una plataforma web que presenta artículos e indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas, insumos y productos a nivel nacional e internacional, dependiendo el país que se consulte.

Es así que, para este 10 de noviembre, el precio del euro hoy en Colombia, se cotiza en $4.375 pesos. Este valor representa un aumento del 0,09 %, quiere decir, una ganancia de $3.75 pesos.

Compra y venta de dólares en las principales ciudades del país, este 10 de noviembre

Para la compra y venta de dólares en las principales ciudades del país, las casas de cambio establecen un precio. Esta tarifa dependerá de lo que establezca el TRM del Banco de la República, para el día, siendo así, este es el valor:

Bogotá D.C. — Compra: $3,710 | Venta: $3,840

— | Medellín — Compra: $3,690 | Venta: $3,840

— | Cali — Compra: $3,850 | Venta: $3,990

— | Cartagena — Compra: $3,750 | Venta: $3,980

— | Cúcuta — Compra: $3,760 | Venta: $3,800

— | Pereira — Compra: $3,730 | Venta: $3,800

Es importante tener en cuenta que, estos precios pueden llegar a variar durante el día, ya que la divisa es cambiante dentro del país, y en sí, en varias ciudades del mundo.

