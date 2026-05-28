Distrito califica de “cambio histórico” la postura de la U. Nacional por presencia de encapuchados

En horas de la tarde del pasado miércoles 27 de mayo se vivieron momentos de tensión en la Plazoleta Principal de la Universidad Nacional en Bogotá por la presencia de un grupo de encapuchados que se identificaron como integrantes de un bloque de las disidencias de las FARC.

Ante este hecho la Vicerrectoría de la Universidad Nacional rechazó el comportamiento de este grupo y pidió evacuar el campus de forma inmediata.

De acuerdo con el comunicado de la institución académica, fueron los mismos estudiantes y profesores quienes hicieron que los encapuchados salieran del campus.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, se pronunció respecto a estos hechos, que ya han ocurrió anteriormente en este campus académico.

“Autoridades anteriores nos señalaban de estar estigmatizando (…) Creo que es un cambio histórico la postura de las autoridades de la Universidad Nacional”, aseguró.

De acuerdo con el funcionario, anteriormente desde la dirección de la universidad se amparaban esos comportamientos.

“Cuando desde los lugares más altos de esa institución se amparaban este tipo de comportamientos, la comunidad académica estaba muerta del susto. Miren cómo ayer es la misma comunidad académica la que no permite los comportamientos de violentos criminales”, señaló Restrepo.

Reiteró que las autoridades distritales están con toda la disposición para ayuda a identificar a los responsables.

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