Alerta en Bogotá por aumento de consumo de nicotina en jóvenes

El consumo de nicotina cambió de forma. Hoy, vapeadores y cigarrillos electrónicos circulan entre adolescentes y jóvenes, una práctica que ha encendido las alarmas en Bogotá.

Entre 2019 y 2025, la Secretaría de Salud aplicó más de 57.000 encuestas a padres y cuidadores de menores de 14 años. Aunque la proporción de hogares con consumo de tabaco disminuyó de 25,2 % a 16,8 %, para 2025 todavía cerca de uno de cada seis niños convivía con al menos una persona fumadora dentro del hogar.

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De acuerdo con la Secretaria de Salud, las mayores proporciones de hogares con consumo de tabaco se identificaron en La Candelaria y Antonio Nariño. Así mismo, persisten mayores niveles de exposición infantil al humo de tabaco en localidades como Sumapaz y Rafael Uribe Uribe.

Los hallazgos evidenciaron efectos importantes sobre la salud respiratoria infantil. En menores de cinco años, la exposición al humo de tabaco dentro del hogar aumentó la probabilidad de síntomas respiratorios y, cuando existió consumo durante la gestación, la probabilidad de sibilancias fue más de tres veces mayor.

“El desafío ya no está solamente en el cigarrillo tradicional. Hoy vemos productos diseñados para parecer inofensivos, modernos o incluso aspiracionales, pero que siguen generando dependencia y afectaciones en la salud. Necesitamos fortalecer las acciones regulatorias, educativas y comunitarias para proteger especialmente a niños y adolescentes frente a estas nuevas formas de consumo”, dijo Sofía Ríos, subdirectora de Determinantes en Salud.

La afectación también persiste en personas mayores. Entre 2019 y 2025 se caracterizaron más de 18.000 personas de 60 años y más, encontrando asociación entre consumo de tabaco, exposición pasiva y síntomas como tos, dificultad respiratoria y sibilancias.

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Ante este panorama, la Secretaría de Salud fortaleció las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario. Entre 2019 y 2025 se realizaron más de 382.000 visitas de control, identificando incumplimientos relacionados con ambientes libres de humo, estrategias de desestimulo al consumo y venta de cigarrillos al menudeo.

Además, con la expedición de la Ley 2354 de 2024 y la Resolución 0624 de 2025, el Distrito avanza en el fortalecimiento institucional para ampliar la vigilancia sobre productos de tabaco convencional, vapeadores, cigarrillos electrónicos y nuevos productos derivados del tabaco.