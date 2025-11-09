En Bogotá 11 personas gravemente heridas al ser atropellados por un conductor borracho

Pasaban las 8:30 de la noche del sábado, cuando una familia que iba caminando por una calle del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, fue sorprendida por un taxi que los atropelló.

El hecho quedo registrado en cámaras de video del sector y allí se puede ver la violencia con la que el vehículo golpea a las 11 personas.

Según la autoridades, el responsable del accidente es un hombre de más de 50 años que iba en estado de embriaguez. Inmediatamente fue capturado.

Heridos en Grave estado de salud

En el momento del hecho las personas atropelladas fueron lanzadas con fuerza contra los negocios y viviendas en el lugar. La fuerza del impacto hizo que presentaran traumatismos en la cabeza y el cuello. Los más graves serían 3 de los menores de edad.

En total, 11 pacientes fueron valorados y trasladados, algunos por móviles privadas.

De los heridos hay 4 menores de edad y 7 adultos.